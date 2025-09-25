Luis Zubeldía se convirtió en nuevo entrenador de Flumeninse de Brasil en reemplazo de Rentato Gaucho, quien renunció apenas consumada la eliminación del club carioca de la Copa Sudamericana a manos de Lanús, en el mismísimo Marcaná.

El ex técnico del Granate continuará su exitosa carrera en el campeonato más apasionante del Continente, luego de lo que fue su debut en el San Pablo, otro gigante, pero de la ciudad del Sur del país.

Ahora, Zubeldía hará pie en Río de Janeiro para estar al frente de otro de los clubes más populares del fútbol pentacampeón del mundo hasta diciembre del 2026.

El nombre del argentino era uno de los principales apuntados por la Federación de Perú para tomar las riendas de la Selección de ese país. Además, también estuvo en una puja con Ramón Díaz para regir los destinos del Inter de Brasil.

Finalmente, y rápidamente, Fluminense llegó a un entendimiento con él y afrontarán juntos la definición del Brasileirao.

Su actualidad

Fluminense, tras quedar afuera de los objetivos internaciones, tiene por delante el certamen nacional, donde marcha 8° a 20 puntos del líder Flamengo. En este momento ingresaría a la próxima Sudamericana, pero no a la Libertadores.

Además, se encuentra en semis de la Copa de Brasil, que es otra de las vías para llegar a la máxima cita de Conmebol a nivel de clubes.