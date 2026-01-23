La NBA dio a conocer los diez titulares del próximo All-Star Game (Juego de las Estrellas), que se disputará en el Intuit Dome. Respetando la lógica de las últimas temporadas, la elección de los titulares tuvo en consideración el voto de los fanáticos (50% del puntaje), jugadores de la liga (25%) y la prensa (25%). Los cinco jugadores con mayor puntaje de cada conferencia serán anunciados como titulares, a pesar del nuevo cambio de formato en la cita anual.

Si bien la disposición de "titulares" se mantiene, habrá una variación importante, ya que este año habrá representantes que se dividen en estadounidenses e internacionales. Existe la posibilidad de que el número de seleccionados termine siendo mayor con respecto a los años anteriores, siempre teniendo en consideración la disposición de jugadores para cada uno de los equipos.

Aquí están, estos son, los diez más votados

En el Este, los más destacados fueron: Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jaylen Brown (Boston Celtics) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

En el Oeste, los elegidos fueron: Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Por primera vez en 21 años Lebron James no está entre los 10 mas votados, cerrando una era histórica en su carrera. Aún no se sabe si la gran estrella estará presente en la próxima temporada de la NBA.

El Juego de las Estrellas de la NBA 2026 se celebrará el domingo 15 de febrero de 2026. El Fin de Semana de las Estrellas constará de tres noches de acontecimientos, del 13 al 15 de febrero de 2026.

La ciudad de Los Ángeles, California, ha sido seleccionada para albergar el All-Star de la NBA 2026. El 75.º All-Star se jugará en la la nueva sede de los LA Clippers. Este será el séptimo All-Star de la NBA en el área de Los Ángeles, un récord, tras haber albergado el encuentro en 2018, 2011, 2004, 1983, 1972 y 1963, y la primera vez que se llevará a cabo a mitad de temporada y se celebrará en el Intuit Dome.