El basquetbolista Jimmy Butler, de 36 años y, una de las figuras de los Golden State Warriors, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. De esta manera se terminó su temporada (¿y carrera?) en la NBA. El jugador se lesionó durante el tercer cuarto del partido donde estaba enfrentando a su ex equipo, Miami Heat, y que ganaron los Warriors, 135 a 112.

Tras dejar la cancha, se sometió a una resonancia magnética que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La lesión de Butler fue tendencia mundial en redes sociales

Golden State, el equipo liderado por Stephen Curry, ocupa actualmente el octavo puesto de la Conferencia Oeste, y lucha por clasificar directamente a los playoffs. Su último título de campeón de la NBA se remonta a 2022.

Butler, All-Star en seis ocasiones a lo largo de su carrera, esta temporada promediaba más de 30 minutos de juego y 20 puntos por partido. Su última gran actuación había sido el jueves, con 32 puntos, en la victoria de los Warriors frente a los New York Knicks.