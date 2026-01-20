¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 20 de Enero, Neuquén, Argentina
Corrupción

ARCA fue aceptada como querellante en una causa contra la AFA

Es por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 20 de enero de 2026 a las 14:35
La AFA podría haber retenido más de 19 mil millones al Estado

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuesta “evasión agravada”. De acuerdo a este expediente, el ente rector del fútbol argentino habría incurrido en una presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos que debía girar al Estado.

Con la reciente decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, los abogados del organismo estatal tendrán acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.. Esta causa surgió de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre.  En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes, pero no lo giraba al Estado.

Tapia y Toviggino,, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, apunta a los directivos de AFA

Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial avanzó con la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada. Según los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigarel perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de 19.353.546.843,85 de pesos

El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en el período marzo de 2024-septiembre de 2025. 

 

