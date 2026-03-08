¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Marzo
Neuquén Ciudad

Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 15:49
La Municipalidad de Neuquén informó que inició la construcción de un nuevo espacio deportivo en el barrio Melipal, sumándose al concepto de Ciudad Deportiva que se impulsa desde la gestión municipal. Se trata del quinto Salón de Actividades Físicas (SAF) de la ciudad.

El proyecto contempla un edificio cubierto de 1.500 metros cuadrados, que incluirá, sanitarios y vestuarios, oficinas administrativas, comedor y tribunas con capacidad para casi 500 espectadores. Además, se realizará la repavimentación de la pista de patín y trabajos de intervención en la cancha de fútbol existente en el predio.

Según el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, la obra representa una inversión municipal de 4.100 millones de pesos y el plazo de ejecución estimado es de 450 días. Destacó que los trabajos iniciaron con movimiento de suelo, demolición de estructuras existentes, cercado del terreno e instalación del obrador.

Nicola destacó que los nuevos SAF permiten ampliar las oportunidades para competencias deportivas y actividades comunitarias, y que los vecinos podrán observar cómo la obra va tomando forma en los próximos días. Señaló que los espacios tendrán características similares a los ya inaugurados en los barrios Confluencia, Parque Industrial y San Lorenzo. “La posibilidad de tener estos espacios también permite que haya más competencias y actividades culturales y recreativas para los vecinos”, afirmó.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola

Continuidad del proyecto Ciudad Deportiva

El funcionario recordó que hace 30 años que el municipio no construía gimnasios en la ciudad, desde la creación del gimnasio del Parque Central. Este proyecto continuará la política de expansión y modernización de infraestructuras deportivas municipales.

 

 

