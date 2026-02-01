Circuito nocturno de básquet 3x3 en Neuquén durante febrero

Durante febrero se realizará un circuito nocturno de básquet 3x3 que recorrerá distintas localidades de la provincia de Neuquén, con el objetivo de promover la práctica deportiva, el encuentro comunitario y el uso de los espacios públicos. La actividad es organizada por la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

La propuesta está destinada a las categorías Sub 15, Sub 17 y Mayores de 18 años, en ambas ramas, y contará con cupos limitados. El circuito tendrá tres fechas confirmadas. La primera será el viernes 13 de febrero, desde las 18, en la Costanera de San Martín de los Andes, sobre calle Villegas, entre avenida Costanera y Juez del Valle.

La segunda jornada se desarrollará el viernes 20 de febrero, también desde las 18, en la Ciudad Deportiva de Neuquén capital. Finalmente, el cierre del circuito se realizará el sábado 28 de febrero, desde las 18, en el camping municipal de San Patricio del Chañar.

La iniciativa busca fortalecer el deporte social y recreativo, generando espacios de participación para jóvenes y adultos en un formato dinámico y accesible como el Básquet 3x3.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/bWfnqRD2c6dczqM27. Para más información, pueden comunicarse al 299 580 7693.