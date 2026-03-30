En cancha de Atlético Rafaela, Newell´s pierde transitoriamente ante Acassuso 2 a 0 por los 32avos de final de la Copa Argentina con el arbitraje de Pablo Echevarría.

A los 21 minutos del partido, el equipo bonaerense se puso en ventaja con la cuota goleadora de Martín Scholotthauer que terminó definiendo una muy buena jugada de contra encabezada por Agustín Hermoso.

Acompañado por un gran número de hinchas, el partido se le puso cuesta arriba a los santafesinos que comienzan a transitar minutos de tensión y reprobación desde una de las cabeceras.

Cuando todo el trámite le era favorable en el segundo tiempo con disposición de campo y pelota, Newell's recibió el segundo impacto de la noche a los 29 minutos. Nahuel Petillo tomó el rebote del arquero Williams Barlasina que primero tapó un remate fuerte al primer palo en segunda jugada de pelota parada a favor de Acassuso.

Formaciones

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Valentino Acuña, Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Acassuso: César Atamañuk; Santiago Borges, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; Natan Acosta, Nahuel Petillo, David di Stéfano, Agustín Hermoso; Felipe Senn, Martín Scholotthauer. DT: Darío Lema.

La previa

Aprovechando al máximo la ventana de Selecciones por la fecha FIFA, el certamen ha estrenado a muchos participantes en la temporada, poniendo a salvo a la mayoría de los equipos de la Liga Profesional, excepto Argentinos Juniors que fue eliminado por Midland.

Será lo que intente evitar el conjunto rosarino, jugando muy cerca de casa y la televisación de TyC Sports.

Su rival de la Primera Nacional tiene otros planes y un alto de su temporada de ascenso tiene que afrontar un partido esperado por sus hinchas.

Los dirigidos por Frank Kudelka vienen muy mal en el certamen de primera división. Con cambio de entrenador incluido, el presente Leproso pasa por sumar y evitar la pelea por la permanencia. Por eso fue clave la última victoria en el Parque con gol de Walter Mazzantti sobre Gimnasia de Mendoza, uno de sus rivales directos en la lucha del fondo de la tabla.

Acassuso ha tenido un positivo arranque de año, marcha sexto en la zona A que lidera Morón producto de tres victorias y dos derrotas en las cinco fechas que se llevan disputadas.