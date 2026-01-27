El Manchester United y la empresa Adidas lanzaron una colección especial inspirada en The Stone Roses, una de las bandas más influyentes surgidas en Manchester. La línea lifestyle salió a la venta este 27 de enero de 2026 y conecta fútbol, música e identidad cultural de la ciudad y tiene al defensor argentino Lisandro Martínez como uno de sus protagonistas.

La colaboración rinde homenaje al vínculo histórico entre el club y la banda británica, cuyos integrantes son reconocidos seguidores del United. Además, la icónica canción “This Is the One” ha sido utilizada durante años como música de salida del equipo en Old Trafford, reforzando la conexión emocional entre ambas marcas culturales de la ciudad.

La prenda más destacada de la colección es la camiseta especial Adidas Manchester United Stone Roses 2026. En lugar del escudo tradicional del club, el diseño incorpora una insignia retro con la frase “I Wanna Be Adored”, en referencia directa a uno de los temas más emblemáticos de la banda. El guiño musical atraviesa toda la estética de la camiseta, pensada más como pieza lifestyle que como indumentaria de juego.

La colección completa incluye otras prendas y accesorios desarrollados bajo el mismo concepto, consolidando una propuesta que trasciende el fútbol y se posiciona en el cruce entre deporte, música y moda urbana. Con este lanzamiento, Adidas y el Manchester United refuerzan su estrategia de explorar colaboraciones culturales que amplían el alcance de la marca más allá del terreno de juego.