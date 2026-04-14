Boca tendrá un duelo clave en el Grupo D de la Copa Libertadores. Desde las 21.30hs en La Bombonera recibe al Barcelona de Ecuador luego del triunfo en Chile, y en la previa de un nuevo Superclásico.

El equipo de Úbeda sigue sumando y afianzando en lo futbolístico. Luego del buen triunfo ante la Católica en Chile, buscará otros tres puntos clave que le permitan seguir por el buen camino y alimentar la racha de seguidilla sin perder. Si bien el pasado fin de semana empató como local ante Independiente por el Torneo Apertura, presentó un equipo alternativo pesando en los dos granes compromisos que tiene esta semana.

Para recibir al equipo ecuatoriano, la idea es presentar el mejor equipo; la única duda es Miguel Merentiel, quien arrastra una molestia. En el caso de que el delantero no llegue, su lugar será ocupado por Milton Giménez, que cumplió con gol el pasado sábado. Volverán al 11 Leandro Paredes, Adam Bareiro, y Marchesin seguirá en el arco.

Benedetto vuelve a la Bombonera luego de una segunda etapa poco feliz

En frente estará el Barcelona de Ecuador, elenco que está tercero en la Liga Ecuabet, a cuatro puntos del líder Independiente del Valle. En su debut copero, cayó de local ante el Cruzeiro por 1-0. En el 11 inicial estará un ex Boca, Darío Benedetto, quien cortó su racha de dos años sin gol.

El delantero que jugó 172 partidos, hizo 71 goles y ganó seis títulos, habló en la previa: "Son sensaciones encontradas, siempre es un placer ir a La Bombonera y jugar contra Boca. Siempre va a ser especial y va a ser como mi casa. El cariño de la gente siempre está. Siento que es más el cariño que el reproche. Algunos están enojados o defraudados, pero yo voy a estar siempre agradecido al hincha".

Será el 9no enfrentamiento entre ambos equipos, Boca ganó en cuatro oportunidades, el Barcelona festejó en dos, mientras que empataron en otras dos. El último enfrentamiento fue el la Copa del 2021.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro.

Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto.

Datos del partido:

Hora: 21.

Árbitro: Wilmar Roldán.

Estadio: La Bombonera.