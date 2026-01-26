¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 26 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
INGLATERRA

El nuevo estadio del Manchester United y su efecto multimillonario en la economía británica

El ambicioso proyecto del club inglés prevé un fuerte impacto económico en el Reino Unido y una inversión millonaria para construir uno de los estadios más grandes del mundo.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 26 de enero de 2026 a las 20:04
PUBLICIDAD
Manchester United avanza en la construcción del New Trafford Stadium

El Manchester United dio un paso clave hacia la construcción de un nuevo estadio, conocido provisionalmente como New Trafford Stadium y apodado internamente como el “Wembley del Norte”. El proyecto, uno de los más ambiciosos en la historia del club, apunta a crear un recinto de última generación con capacidad para alrededor de 100.000 espectadores, superando al actual Old Trafford y redefiniendo el rol del club dentro y fuera del fútbol.

La iniciativa no se limita al ámbito deportivo. El United impulsó la creación de la Corporación de Desarrollo para la Regeneración de Old Trafford, un organismo que coordinará un plan urbano integral sobre unas 370 hectáreas. El proyecto contempla la construcción de más de 15.000 viviendas, la generación de unos 90.000 empleos y una profunda mejora en infraestructura, transporte y espacios públicos en la zona.

Según estimaciones citadas por medios británicos, el impacto económico combinado del nuevo estadio y el plan de regeneración podría alcanzar más de 9.000 millones de dólares anuales para la economía del Reino Unido. La inversión necesaria para levantar el estadio rondaría los  2.600 millones de dólares, una cifra que el club espera amortizar a largo plazo mediante mayores ingresos por matchday, eventos, hospitalidad, conciertos y posibles acuerdos de naming rights.

Desde el club reconocen el valor histórico de Old Trafford, pero consideran que ya no responde a las exigencias actuales en términos de confort, tecnología y generación de ingresos. El nuevo estadio se construiría en las inmediaciones del actual, permitiendo que el equipo continúe jugando sin interrupciones durante las obras. Si se cumplen los plazos previstos, el traslado podría concretarse a comienzos de la próxima década, consolidando al United como un actor central no solo del fútbol europeo, sino también del desarrollo económico y urbano de Manchester.

El proyecto del nuevo estadio contempla la construcción de más de 15.000 viviendas y la generación de unos 90.000 empleos

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD