Una nueva presentación de Independiente de Neuquén se producirá esta noche de domingo en un partido válido por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet. En un día muy cargado con cinco partidos y actividad en Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y en Córdoba. Desde las 19.30 "Las Rojitas" será visitante de Obras Sanitarias en el El Templo del Rock, el estadio de Los Tacheros ubicado sobre avenida Libertador en el coqueto barrio de Núñez en Capital Federal.

Para los de Marcelo Remolina, la visita al Antonio Rotili dejó un saldo tan positivo como cargado de dramatismo. En un encuentro que le presentó dificultades desde el inicio, logró sostenerse en juego y encontró la diferencia en el cierre. Un triple de Julieta Tell a segundos del final le dio una victoria agónica ante Lanús por 72 a 70. La base fue la gran figura de la noche, sino también por su producción integral que incluyó 21 puntos. En un contexto de alto voltaje, también resultaron claves los aportes de Martina Torres (15) y Laila Raviolo (12). Desde que arrancó el año, ganaron dos cotejos y perdieron un encuentro.

Marcelo Remolina el entrenador de "Las Rojitas"

En tanto, las porteñas son el actual líder de la zona, con un partido más que su inmediato perseguidor y una superioridad deportiva que se refleja fecha tras fecha, han ganado los cuatro partidos que han disputado.. Su último compromiso volvió a confirmar ese dominio al vencer al otro elenco neuquino, El Biguá por 89 a 62, en un encuentro que prácticamente quedó resuelto desde el primer cuarto con un contundente parcial de 28 a 8. A partir de allí administró ventajas con soltura y mostró profundidad ofensiva, repartiendo los puntos de manera equilibrada. Florencia Chagas fue la máxima artillera con 18, secundada por la neuquina Julia Bosque (12), Candela Foresto (11) y Agostina Burani (11).

La dupla arbitral designada son R. Morales Ibarra y B. Palacios, el cotejo irá por la plataforma Basquet Pass. El historial dice que se enfrentaron tres veces por Liga Femenina, todas con victorias para Obras.