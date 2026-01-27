Después de la primera fecha, el próximo desafío de River será el debut en 2026 como local ante Gimnasia (LP) en el Monumental, por la segunda jornada del Torneo Apertura. Con ese partido en la mira, Marcelo Gallardo ya ultima detalles y tiene casi listo el equipo titular que saldrá a jugar contra el Lobo mañana, con una sola duda entre los once.

El pasado sábado, el Millonario venció 1-0 a Barracas Central en su estreno. Con ese panorama sobre la mesa, volverá a reencontrarse con su público tras un final de año lejos de las expectativas. La principal confirmación para el cotejo es la continuidad de Santiago Beltrán, quien volverá a ser el arquero titular ya que Franco Armani todavía no tiene el alta médica de su desgarro. Además, la única duda que presenta Gallardo es quién jugará en lugar de Facundo Colidio, que dejará el once después de una floja actuación.

Colidio fue titular ante Barracas, pero saldrá del equipo titular. (Foto: Getty)

El Muñeco está entre dos opciones: darle una nueva chance a Maximiliano Salas o incluir a Ian Subiabre, uno de los destacados en la pretemporada. Si bien resta la confirmación, el once para recibir Gimnasia el próximo miércoles lo compondrían Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Salas o Subiabre.

Habrá homenaje a Nacho

Uno de los "Héroes de Madrid" que se desligaron de River a fin de año fue Ignacio Fernández, que tan solo unos días después regresará al Estadio Monumental luego de haberse, ahora con la camiseta de Gimnasia, el club que lo vio nacer y al que se sumó en el último mercado de pases. Después de no renovar su contrato en el Millonario y partir a La Plata, la dirigencia riverplatense le tiene preparado un reconocimiento: en la previa del partido, recibirá una placa y también una camiseta del club con su clásico número 26.