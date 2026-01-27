La negociación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de colectivos entra este martes en una instancia decisiva, en medio de la amenaza concreta de un paro que podría afectar a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La audiencia está prevista para las 14.30 en la Secretaría de Trabajo y será clave para definir si se logra un acuerdo salarial o si el conflicto escala.

El eje de la disputa es la paritaria del sector, que se encuentra virtualmente paralizada. Desde el sindicato denuncian que no existe una propuesta salarial real por parte de las cámaras empresarias y advierten que los aumentos ofrecidos hasta el momento resultan insignificantes frente al costo de vida. Según planteó la UTA, la oferta ronda apenas el 1% de incremento, un porcentaje que consideran inaceptable.

Desde las empresas, en tanto, aseguran atravesar una situación económica, financiera y operativa crítica, y sostienen que no cuentan con recursos para afrontar una mejora salarial mayor. Esa postura fue reiterada en las audiencias previas, que terminaron sin avances y con sucesivas postergaciones.

La tensión se fue acumulando tras dos reuniones fallidas, realizadas el 13 y el 20 de enero, en las que no hubo acercamiento entre las partes. Para el gremio, las dilaciones forman parte de una estrategia para estirar la negociación y evitar una recomposición salarial, mientras que las empresas insisten en la falta de fondos. En ese escenario, la UTA dejó en claro que, si este martes no hay una respuesta concreta, podrían anunciar medidas de fuerza que paralicen el servicio.

La audiencia tendrá además un fuerte componente político, ya que marcará el debut de Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte. El funcionario asumió tras la renuncia de Luis Pierrini y enfrenta su primer conflicto de alto impacto, con la amenaza de un paro que podría generar serias complicaciones en el AMBA.

En paralelo, el Gobierno mantuvo este lunes una reunión con las cámaras de transporte automotor del AMBA, encabezada por el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el propio Herrmann. Durante el encuentro, las autoridades presentaron los lineamientos de la nueva gestión y comunicaron la decisión de avanzar en una auditoría integral de los subsidios, con el objetivo de analizar en detalle la situación del sector y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Además, se informó que uno de los ejes prioritarios será subsidar la tarifa de colectivo de manera directa al pasajero y avanzar en una simplificación del esquema tarifario según las distintas secciones. Desde las cámaras empresarias manifestaron su respaldo a estas iniciativas y acordaron mantener reuniones periódicas para continuar el diálogo.

Mientras tanto, la atención está puesta en la audiencia de este martes, que podría definir si el servicio de colectivos continúa con normalidad o si el país enfrenta el primer paro del transporte del año.