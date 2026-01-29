En el cierre de la jornada de miércoles, Estudiantes recibe a Boca por la segunda fecha del Torneo Apertura. Luego de la novela que terminó con Santiago Ascacibar dejando el Pincha para ser refuerzo del Xeneize, ambos equipos se verán las caras en el estadio UNO. Por ahora, es victoria del León por 2-1.

En un encuentro parejo durante la mitad del primer tiempo, Boca manejó la pelota pero no encontró los caminos en ataque, tanto así que terminó esa primera parte sin remates al arco rival. Si bien Estudiantes no dominaba, llevó al Xeneize a un terreno incómodo donde las imprecisiones empezaron a hacer mella hasta que llegó el quiebre en el partido. El gol de Núñez desde una jugada ensayada de pelota parada le dio la ventaja y el control del encuentro a un Pincha que, después de dos chances clarísimas tapadas por Agustín Marchesín, llegó al 2-0 por intermedio de un cabezazo de González Pires.

Boca no encontró los caminos ante un Estudiantes que fue superior. (Foto: Olé)

Estudiantes 2-1 Boca, los goles

En un encuentro muy físico y parejo, Estudiantes encontró la apertura del marcador con una jugada ensayada de pelota quieta. Jugaron corto un córner entre Cristian Medina y Joaquín Tobio Burgos y la pelota fue atrás para Gastón Benedetti, que la metió al segundo palo para que Santiago Núñez, cargando por detrás, se la llevara puesta para establecer el 1-0 del último campeón.

Luego de abrir el marcador, el partido se inclinó claramente a favor del Pincha, que luego de tener dos ocasiones clarísimas tapadas por Marchesín, encontró el 2-0 nuevamente a partir de la pelota quieta. Tobio Burgos ejecutó un córner al punto penal y Leandro González Pires anticipó magistralmente para estirar la ventaja en favor del conjunto platense.

En los últimos minutos, un encuentro que parecía tranquilo para el Pincha empezó a costarle y Boca, a puro empuje, logró el descuento y terminó apretando en busca del empate. Lautaro Blanco sacó un centro al segundo palo que Gonzalo Gelini, uno de los debutantes esta noche, bajó al medio para que apareciera Zeballos para empujarla y establecer el 2-1.

El pasillo de Boca a Estudiantes

Como campeón del último Torneo Clausura, el Pincha recibió en su salida al campo el reconocimiento de los jugadores del club de La Ribera, en lo que fue su estreno como local luego de haberse consagrado. Los futbolistas del Xeneize, a excepción de Marchesín, solamente posaron con las manos detrás.

Formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Sin duda, es una de las semanas más movidas dentro del mundo Boca en todo enero. Luego del triunfo de local ante Riestra, y la confirmación de la lesión de Rodrigo Battaglia, el Xeneize se movió y abrochó dos refuerzos: Ángel Romero y Santiago Ascacibar, excapitán de Estudiantes, que jugó la primera fecha para el pincha, y hoy es jugador de Boca.

En lo futbolístico, el equipo que dirige Claudio Úbeda buscará mejorar su producción realizada en la primera fecha, que terminó con triunfo 1-0. Con Janson aún como titular ante la falta de delanteros, y ahora la lesión de Velasco, todas las fichas dan a Iker Zufiaurre como titular en el ataque.

Por su parte, Estudiantes, que perdió una pieza clave en el mediocampo, llega luego de un empate en Avellaneda ante Independiente. El campeón del fútbol argentino, planteará un medio con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Cristian Medina. La duda pasa por la izquierda donde Benedetti y Mancuso se disputan el lugar.