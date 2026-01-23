Última fecha de la Triple V, picadas en Neuquén este 23 de enero

Este viernes 23 de enero, el Autódromo Parque Provincia de Neuquén de Centenario será escenario de la tercera y última fecha de la Triple V, el torneo especial de picadas que se disputó durante tres viernes consecutivos en el circuito de La Colonia.

Luego de dos fechas iniciales que fueron un rotundo éxito, tanto por la gran convocatoria de público como por la destacada cantidad de participantes, la expectativa es máxima para este cierre, donde se definirán los campeones de cada una de las categorías.

Organizada por Speed Races Centenario, la Triple V reunió a los principales exponentes de las picadas en autos y motos. Las primeras dos fechas marcaron récords de inscriptos y confirmaron el gran presente de la disciplina en la región.

Para esta última fecha, ya se vendieron más de 100 entradas anticipadas, mientras que el parque confirmado alcanza los 105 preinscriptos entre autos y motos, números que anticipan un cierre a la altura de lo vivido en las jornadas anteriores.

La actividad del viernes comenzará desde las 18 con la apertura de puertas. A las 19, arrancarán las pruebas libres y competencias de motos, mientras que los autos se pondrán en marcha a partir de las 21:30.

El valor de las entradas en puerta será, las generales de 15.000 pesos y el sector VIP (con acceso a pista) de 25.000 pesos.