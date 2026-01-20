El cierre fue como lo merecía su paso por Avellaneda: con aplausos, palabras sentidas y una transferencia que ordena números. Felipe “Pipe” Loyola le dice adiós a Independiente y emprende viaje al fútbol italiano, luego de confirmarse su venta al Pisa, en una operación que combina reconocimiento deportivo y alivio económico para el Rojo.

El mediocampista chileno llegó sin estridencias, se ganó un lugar a fuerza de rendimiento y terminó transformándose en una pieza confiable dentro del equipo. Con despliegue, regularidad y compromiso, Loyola supo meterse rápido en la consideración del cuerpo técnico y, sobre todo, en el respeto del hincha, que valoró su entrega constante.

La despedida no pasó desapercibida. A través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, el volante expresó lo que significó Independiente en su carrera. “Llegó el momento de despedirme de esta gran institución, que marcó un antes y un después”, escribió, dejando en claro el vínculo que construyó con el club.

Entre los recuerdos que destacó, Loyola mencionó uno que grafica su conexión con la gente. El “chileno, chileno” bajando desde las tribunas del Libertadores de América, con su familia presente, quedó grabado como una de esas postales que explican por qué su paso por el Rojo no fue uno más.

En lo deportivo, su etapa tuvo momentos altos, con protagonismo sostenido y participación clave en campañas importantes, como las semifinales alcanzadas en el Torneo Apertura 2025. Ese nivel lo llevó, además, a consolidarse en la selección de Chile y a despertar interés desde Europa.

El salto finalmente se concretó. Pisa adquirió el 70% de su pase por 7 millones de euros y deberá abonar otros 5,5 millones de manera obligatoria por el 30% restante si se cumplen determinados objetivos. Una venta significativa para Independiente, que logra capitalizar a un futbolista que creció dentro del club.

El desafío que se viene no será sencillo. El equipo italiano marcha en la parte baja de la Serie A y pelea por salir de la zona de descenso. Allí, Loyola buscará afirmarse en un contexto exigente y dar un nuevo paso en su carrera.