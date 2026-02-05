Por los 32avos de final en la Copa Argentina, Platense empata ante Argentino de Monte Maiz (Federal A) 0 a 0 en cancha de Estudiantes de Caseros con el arbitraje de Juan Carlos Loustou.

De buen inicio en el Apertura 2026 del Torneo Apertura 2026 en la Liga Profesional, el Calamar cruzó a uno de los duros rivales del ascenso, el conjunto cordobés que terminó el 2025 entre los cinco mejores de la anual en la tercera división, pero que en el presente recién se encuentra en el arranque de la pretemporada, casi en la conformación de su plantel definitivo para una competencia oficial que tendrá su inicio programado recién para mediados de marzo.

Platense pudo y debió haber abierto el marcador en el primer tiempo, no lo hizo y el trámite comenzó a complicarse para el equipo de la Liga Profesional.

Luego de haber llegado como refuerzo para el presente año, el cipoleño Maximiliano Amarfil fue al banco de Platense. Ahora en una posición diferente a la que supo afrontar con Cipo en esta misma competencia, el patagónico estuvo del lado del máximo candidato en el duelo y su técnico Wlater Zunino apostó por una rotación en esta oportunidad que se le complicó.

El inicio favorable para el Marrón no logró crisltalizarlo en el arco rival y con el paso de los minutos, el duelo se le fue poniendo cada vez más cuesta arriba y comenzaron a saltar las variantes guardadas para salvar la ropa.

Carlos Mazzola, en el bando de suplentes rival, buscó un rápido funcionamiento para tratar de dar el gran golpe. La más clara de su equipo fue en el complemento, lo tuvo Jorge Teja

da en una contra que definió apenas ancha.

Formaciones

Platense: Nicolás Sumavil; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Celías Ingenthron; Martín Barrios, Santiago Dalmasso, Manuel Tucker; Bautista Merlini, Mauro Luna Diale, Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Argentino de Monte Maiz: Alexis Bonet; Elian Coronas, Hugo Vera Oviedo, Facundo Rassol, Matías Barbero; Dalmiro Lukievicz, Leonardo López, Ignacio Blanguetti, Dalmiro Lukievic; Ramiro Lasserre; Gabriel Sarmiento, Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.