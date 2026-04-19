Si se disputa una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino , River recibe a Boca a partir de las 17:00 en el Estadio Monumental , equipo que no muestra su mejor versión y que aún tiene trabajo por hacer en el terreno de juego.

AC/DC dejó su huella en el Monumental. Han pasado dos semanas desde el último concierto y el terreno de juego aún no se ha recuperado. Desde River ya habían anunciado que se había adelantado el proceso de resiembra estacional, dado que el terreno había quedado destrozado tras los tres conciertos.

Unas horas antes del inicio del partido, el estado del terreno de juego ha mejorado con respecto al partido de mitad de semana contra Carabobo, pero aun así, no está en buenas condiciones, presenta manchas y marcas en el césped, está irregular y con mucha arena.

aí está el estadio de river a pocas horas del partido

A partir de las 5 p.m., River y Boca se reunirán nuevamente. El Millonario prepara una gran recepción al estilo tradicional, donde se espera una lluvia de periódicos de todos los sectores.

River llega con un buen ritmo en la era Coudet, donde aún no conoce la derrota, con 6 victorias y un empate, y con 26 unidades, siendo escolta de Independiente Rivadavia en el Grupo B.

Por su parte, Boca Juniors lleva 9 años sin perder. Úbeda encontró al equipo y con él los resultados tanto en la Libertadores como en el Apertura. Suma 21 unidades en el Grupo A, ubicado en el cuarto lugar.