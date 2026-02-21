La Municipalidad de Neuquén abrirá el lunes 23 de febrero la inscripción presencial para las actividades anuales en los centros deportivos municipales. El trámite se hará de 16 a 20 en cada sede y está destinado a chicos y chicas de 5 a 17 años que vivan en la capital. Las clases comenzarán el 2 de marzo y serán gratuitas.

La propuesta se organiza por zonas para cubrir toda la ciudad. En el área Centro funcionarán en Parque Central, Bouquet Roldán, Canal V/Valentina y Picardi. En el Oeste habrá sedes en Gregorio Álvarez, Progreso y Melipal. En el Este estarán en Confluencia, Provincias Unidas y Parque Industrial. La distribución apunta a que cada familia tenga un espacio cercano, sin importar el barrio donde resida.

Para completar la inscripción será necesario asistir con una persona adulta responsable. Se deberá presentar la planilla que se retira en el lugar, certificado de escolaridad obligatorio, fotocopia de DNI y carnet de vacunas —este último no excluyente—.

Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, subrayó que la meta es garantizar el acceso en todos los sectores de la capital. “Nuestro objetivo es acercar la Municipalidad a la comunidad, generando espacios de encuentro donde cada niño y adolescente pueda desarrollarse en un entorno seguro, inclusivo y con valores compartidos”, expresó.

El funcionario agregó que la demanda crece año tras año y que eso obliga a reforzar recursos. Señaló que el aumento de la matrícula requiere más infraestructura, más profesores y mejores condiciones para que las actividades se desarrollen con normalidad.

Atención en el mismo lugar

Los centros deportivos integran además el programa “Nos mueve el bienestar”, que suma controles médicos, seguimiento nutricional y atención kinesiológica dentro de cada sede. El esquema permite que el acompañamiento se realice en el mismo espacio donde chicos y chicas entrenan a diario, evitando traslados y facilitando la continuidad.

En paralelo, el municipio retomará el programa de Salud Bucodental destinado a personas con discapacidad. La experiencia comenzó el año pasado en el Salón de Actividades Físicas del barrio San Lorenzo y ahora se proyecta su continuidad dentro del calendario anual.

Serenelli destacó que esa primera etapa permitió acercar la atención odontológica a quienes ya participan de propuestas municipales junto a sus familias y anticipó que la intención es ampliar de manera progresiva el alcance del servicio.

Por su parte, Sebastián Tapia, subsecretario de Promoción para Estilos de Vida Activos de la Municipalidad de Neuquén, explicó que el trabajo comenzó durante las colonias de verano con talleres específicos y que ahora buscarán darle continuidad. “La idea es retomarlo a partir de que inicie Elijo Activarme con las actividades y con todas las propuestas anuales, desde mediados de marzo”, señaló. También adelantó que el esquema será rotativo para llegar a distintos centros deportivos.

El programa contempla la confección de historias clínicas, seguimiento y derivaciones cuando sea necesario, priorizando la accesibilidad y la atención en entornos conocidos para las familias. Con la apertura de inscripciones y la reactivación del servicio odontológico, el municipio pondrá en marcha una nueva temporada que combina actividad física, prevención y presencia en los barrios de Neuquén capital.