En su segundo duelo internacional de la temporada, River recibe a Carabobo de Venezuela desde las 21.30hs por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. En la previa al Superclásico del próximo domingo, el Millonario va por su primer triunfo en la competencia luego de empatar en el inicio ante Blooming con un hombre menos y llegar así de buena forma al duelo ante Boca.

Desde la llegada del “Chacho”, River cambió su cara, con cinco triunfos y un empate, el elenco millonario mostró otra cara con relación los últimos partidos con Gallardo, y si bien igualó en Bolivia la pasada semana, el triunfo en El Cilindro de Avellaneda por el Torneo Apertura, lo dejó bien posicionado para una semana clave, donde tendrá el domingo el Superclásico ante Boca.

Pensando en el duelo venidero, y su importancia, Coudet hará modificaciones ante el elenco venezolano; solo repetiría a Santiago Beltrán en el arco, volverá Santiago Beltrán, y Fausto Vera estará en el medio. El resto será un alternativo pero de peso, con Juanfer Quinteros, Maxi Salas, y Castaño.

cinco triunfos y un empate en el arranque de la era Coudet

En frente estará Carabobo, elenco que ganó en el debut ante Bragantino por 1-0, y está sexto en la Liga de Venezuela con 16 unidades. El pasado fin de semana superó a Universidad Central por 4-2, y llega de buena forma para dar el golpe en EL Monumental.

Daniel Farías, DT de los venezolanos, mantendrá el esquema 5-3-2, que le dio resultado ante los brasileros la pasada semana, en nombres repetiría el mismo 11.

Como local, River tiene un balance contundente frente a equipos de Venezuela: de diez enfrentamientos, ganó ocho, empató uno y perdió solo una vez, todos ellos por Copa Libertadores. El último fue ante el Deportivo Tachira en mayo del 2024 con victoria por 2-0.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Datos del partido

Hora: 21.30.

Árbitro: Kevin Ortega.

Estadio: Monumental.