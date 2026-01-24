El básquet europeo transita un momento bisagra de cara al futuro. La NBA Europa sigue tomando forma desde que fue anunciada en marzo de 2025 por el comisionado de la NBA, Adam Silver, y el secretario general de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), Andreas Zagklis, a través de un comunicado oficial. El compromiso asumido hablaba de comenzar la etapa de reclutamiento (inversores, equipos, promotores de estadios y socios comerciales) a partir de enero de 2026, tarea que hoy se está llevando a cabo.

La mejor liga del mundo y el organismo rector del deporte a nivel mundial siguen dando pasos para formar una nueva liga con un objetivo: explotar el negocio del básquet en Europa. Actualmente, este está en manos de la Euroliga. "Dada la popularidad del deporte y el éxito de las competiciones de selecciones nacionales, existe un potencial sin explotar en el baloncesto europeo de clubes", afirmó Zagklis.

Desde 1958 hasta el inicio del siglo XXI, la máxima competición de clubes en el Viejo Continente era la Copa de Europa, que era organizada por la FIBA y permitía a los clubes gestionar sus propios contratos de televisación. Sin embargo, en mayo del 2000, por medio del apoyo de todas las federaciones nacionales europeas, la FIBA decidió cambiar la denominación del torneo a Suproliga y firmó un contrato televisivo con la empresa suiza ISL sin consultar a los clubes previamente. Este hecho desató la ira de los mismos que, en el marco de la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto (ULEB), aprobaron la puesta en marcha de una nueva competición fuera del paraguas de la FIBA: la Euroliga.

Los principales "clubes rebeldes" fueron Barcelona, Real Madrid, Baskonia, Olympiakos, AEK, PAOK, Fortitudo Bologna, Virtus Bologna, Benetton Treviso, Varese, Verona, Cibona Zagreb y Zalgiris Kaunas. El ente máximo del básquet mundial amenazó con expulsar a estos clubes y a los que apoyaran la iniciativa. "Si los clubes se mueven al margen de la FIBA y de las federaciones nacionales, sus jugadores quedarán fuera de las competiciones internacionales", dijo el secretario general de la FIBA de ese momento, Borislav Stankovic. Nunca cumplió.

Aquella temporada, las dos competiciones se disputaron en paralelo. En la Suproliga (20 equipos), el campeón fue Maccabi Tel Aviv; mientras que en la Euroliga (24 equipos), el campeón fue el Kinder Bologna de Manu Ginóbili, quien fue MVP de las finales. Al año siguiente, los equipos que habían participado en la organizada por FIBA se unieron a la "rebelde", y para la temporada 2001-2002 la competición continental que se llevó los flashes fue la Euroliga. Las dos entidades siguieron en conflicto hasta 2004, año en el que la FIBA reconoció a la ULEB y consideró la Euroliga como la máxima competición europea de clubes.

En 2015, la Euroliga hizo cuatro grandes cambios: alcanzó un acuerdo por los derechos de televisación por diez años con la empresa IMG, cambió el formato de torneo a 16 equipos, añadió más partidos al calendario e impuso nuevos criterios de admisión. 11 equipos jugaban por tener su plaza fija, uno por ser campeón de la Eurocup y otro mediante invitación o por decisión de la organización. Hasta allí llegó la paz con FIBA. Esta no toleró la supresión de los méritos deportivos para acceder al torneo, los resultados de la negociación por los derechos televisivos y la mayor cantidad de partidos, que chocaba con la creación de las Ventanas FIBA (nuevo sistema de clasificación a torneos implementado en 2017).

Para echar más leña al fuego, los clubes de la Euroliga no dejaron a sus jugadores participar en los partidos clasificatorios, por lo que la FIBA puso en marcha la Basketball Champions League (BCL) con el fin de competir con la Euroliga como máxima competición continental. Eso sí, mediante un formato basado en la meritocracia deportiva: según la clasificación de los equipos en las ligas domésticas.

Hoy no se repite el panorama de inicio de siglo, el momento de zozobra lo vive la Euroliga. Un campeonato de clubes compuesto por veinte equipos, tres modos de clasificación (tener plaza fija en la competición, ser uno de los clasificados por la Eurocup o ser invitado por cinco, tres o un año) y un formato de todos contra todos a doble partido con play-in, playoffs y final four que, a pesar de su atractivo en la cancha, resulta deficitario económicamente para los clubes.

El dueto NBA-FIBA presiona para quedarse con el básquet europeo. La jugada fuerte a la que está apostando busca tentar a los que aún no tienen decidido su destino: Real Madrid, equipo más ganador del continente; Barcelona, potencia continental que aparentemente tiene acordada de palabra la continuidad en Euroliga; y Fenerbahçe, último campeón. Tres de los cuatro clubes propietarios que no renovaron su vínculo por 10 años con la Euroliga. El otro es el Asvel Villeurbanne, presidido por Tony Parker, que participará de la nueva competencia NBA-FIBA, por lo que decidió irse a la Champions League la próxima temporada.

"La NBA y la FIBA se encuentran en una posición privilegiada para aprovechar la rica tradición del baloncesto europeo", afirmó Adam Silver, que quiere contar con las principales figuras del básquet europeo desde su formación y no como productos importados. Aproximadamente uno de cada seis jugadores actuales de la NBA proviene de Europa. Entre ellos se encuentran algunas de las principales figuras del torneo como Nikola Jokic, de Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee Bucks, Luka Doncic, de Los Angeles Lakers, y Victor Wembanyama, de San Antonio Spurs.

Aún restan muchos detalles por definir. El nombre oficial, la fecha de inicio (se estima que octubre de 2027) y cuántos equipos participarán en esa temporada inaugural (se rumorea que será una liga de 16 equipos, con 12 plazas permanentes y las otras cuatro disponibles mediante clasificación por mérito deportivo), por ejemplo. Entre las ciudades objetivo actuales para el proyecto NBA-FIBA se incluyen Londres, Mánchester, París, Lyon, Madrid, Barcelona, Roma, Milán, Múnich, Berlín, Atenas y Estambul. En algunas de ellas la NBA ya tiene presencia con sus giras internacionales en las que se disputan partidos de temporada regular.

Adam Silver confesó que ya negocia con el París Saint-Germain, club sin vínculo con el básquet, para que se incorpore a la competición. Esto hace temblar a los amantes del básquet europeo que por idiosincrasia y reglamento poco tiene que ver con el estadounidense.

Estos pueden ser cuatro escenarios futuros:

Dos competiciones a la vez. Bueno para nadie. Todo queda en la nada y es una acción para medir la respuesta de la Euroliga. Desaparece la Euroliga por pérdida de atractivo. Las tres organizaciones se ponen de acuerdo para hacer algo más grande.

¿Estados Unidos colonizará el básquet del Viejo Continente? ¿Qué lugar le quedará a la FIBA? ¿Qué pasará con los argentinos que actualmente disputan la Euroliga? ¿Qué cambios reglamentarios habrá? ¿Qué pasará con los equipos que se ubican en ciudades que no cumplen con los estándares comerciales de NBA? ¿Quién estará dispuesto a pagar los 1000 millones de dólares que cuesta cada plaza? ¿Habrá tope salarial? ¿Qué pasará con Dubai FC? Son solo algunas de las preguntas que surgen de este entramado que huele a poder, dinero y... ¡Ah, sí! Basquetbol!!.

