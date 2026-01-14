El mercado de pases avanza y en River todavía hay historias sin resolver. Una de las más llamativas es la de Paulo Díaz, un jugador que supo ser pieza clave durante varias temporadas y que hoy transita un presente impensado: no entra en los planes del cuerpo técnico y su futuro permanece envuelto en incertidumbre.

La señal fue clara y difícil de disimular. En el amistoso ante Millonarios, Marcelo Gallardo decidió no incluirlo siquiera entre los convocados, una determinación que confirmó lo que ya se venía percibiendo en el día a día. Para el entrenador, el ciclo del chileno en River parece agotado, aunque la salida todavía no se materializó.

El escenario no resulta sencillo. A los 31 años, Paulo Díaz tiene contrato vigente por dos temporadas más y uno de los salarios más altos del plantel. Esa combinación complica cualquier negociación y reduce el abanico de destinos posibles, en un mercado que se acerca a su cierre sin avances concretos.

Desde el entorno del futbolista analizan distintas alternativas. Esperar una oferta que resulte atractiva desde lo económico es una opción, con ligas como la MLS, México o Brasil en el radar, aunque por ahora sin propuestas formales. La otra posibilidad es priorizar continuidad deportiva, aun resignando condiciones contractuales, para no quedar relegado durante toda la temporada.

En Núñez, mientras tanto, la postura parece definida. Gallardo no lo considera dentro de la rotación defensiva y el club ya trabaja en la incorporación de nuevos nombres para ese sector, lo que achica todavía más cualquier margen de retorno. La búsqueda de refuerzos es una señal directa de hacia dónde apunta la reestructuración del plantel.

También hay un costado personal que pesa. Díaz y su familia están asentados en Argentina y la ausencia de la Selección de Chile en el próximo Mundial le quitó un objetivo inmediato que podría haber influido en su decisión. Sin urgencias deportivas de selección, el dilema pasa exclusivamente por el día a día en el club.

Así, River y Paulo Díaz quedaron atrapados en una situación incómoda. Tras seis años y medio, más de 200 partidos y varios títulos, el final del vínculo parece inevitable. Lo que todavía no está claro es el camino para concretarlo, ni cuándo llegará la salida que hoy aparece como la única certeza.