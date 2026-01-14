¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 14 de Enero, Neuquén, Argentina
Regreso con expectativa

El regreso de un talento indomable: Ricky Centurión vuelve al fútbol argentino

A los 33 años, Ricardo Centurión acordó su llegada a Racing de Córdoba y volverá a jugar en el fútbol argentino tras su paso por Bolivia, en busca de continuidad y una nueva oportunidad en la Primera Nacional.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 13:02
El arribo de un nombre pesado: Centurión, a su llegada a Córdoba, antes de sellar su vínculo con Racing.

El mercado de pases de la Primera Nacional empieza a sacudir el tablero con un nombre que no pasa desapercibido. Ricardo Centurión, uno de los talentos más desequilibrantes que dio el fútbol argentino en la última década, regresó al país para vestir la camiseta de Racing de Córdoba en la temporada 2026.

El club cordobés alcanzó un principio de acuerdo con el futbolista para firmar un contrato por un año, con una cláusula de rescisión automática, y solo restan detalles para oficializar la operación. Centurión ya se encuentra en la provincia y, si no surgen imprevistos, sellará su vínculo en las próximas horas.

Tras su arribo a Córdoba, el ex Racing, Boca y Vélez se mostró cauto en sus primeras declaraciones, aunque dejó en claro su agradecimiento por la oportunidad. “Todavía estamos en tratativas. Hablé con el presidente, pero con el técnico no”, expresó, mientras su representante y la dirigencia del club avanzan en el cierre del acuerdo.

Desde lo deportivo, Centurión llega con rodaje reciente. Su último paso fue por Oriente Petrolero de Bolivia, donde disputó 31 partidos, convirtió 9 goles y aportó 4 asistencias, números que reflejan continuidad y protagonismo. Además, el propio jugador reconoció que su intención era regresar al país para estar cerca de su familia, sin objeciones por competir en la segunda categoría.

“Con 15 o 20 días de trabajo voy a estar bien”, aseguró, confiado en su condición física y en la posibilidad de adaptarse rápidamente al ritmo de la Primera Nacional.

La llegada de Centurión representa una apuesta fuerte para Racing de Córdoba. Experiencia, jerarquía y talento para un plantel que busca dar un salto de calidad y ser protagonista. Para el futbolista, en tanto, se trata de una nueva oportunidad: la de volver a creer, reencontrarse con el juego y escribir un capítulo distinto en su carrera.

