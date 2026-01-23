¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 23 de Enero, Neuquén, Argentina
Regreso millonario

El Rey vuelve a casa: Trezeguet reapareció en el Monumental y se suma al nuevo River dirigencial

Doce años después de su último paso por Núñez, David Trezeguet regresó al Monumental, ya no con botines sino como parte de la nueva estructura institucional del club, de la mano del presidente Stefano Di Carlo.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 14:52
David Trezeguet junto al presidente Stefano Di Carlo en el Monumental, en su regreso a Núñez como parte de la nueva estructura institucional de River.

Doce años después, David Trezeguet volvió a pisar el Monumental. El Rey David regresó a Núñez, esta vez lejos del área y los goles, pero con un rol clave dentro del nuevo River que empieza a tomar forma desde lo institucional. Su presencia junto al presidente Stefano Di Carlo no pasó desapercibida y encendió rápidamente el radar del ambiente futbolero.

El ex delantero, ídolo eterno del ascenso y símbolo de aquel River golpeado que supo levantarse, se incorpora a la estructura dirigencial con funciones ligadas a la representación, la vinculación y el posicionamiento internacional del club. En los hechos, Trezeguet será una de las caras visibles del Millonario en el plano global.

La función no le es ajena. El franco-argentino ya ocupó cargos similares en Juventus y forma parte del exclusivo grupo FIFA Legends, lo que le da un respaldo fuerte para moverse en los principales escenarios del fútbol mundial. River apuesta a su trayectoria, su nombre y su peso simbólico.

Entre sus tareas estarán la gestión de alianzas estratégicas con empresas e instituciones, el acompañamiento en acuerdos comerciales y acciones vinculadas a sponsors, el desarrollo de programas formativos y academias, y la representación institucional del club en eventos oficiales, tanto en el país como en el exterior. También será un puente con referentes del fútbol y la industria deportiva.

Trezeguet jugó en River entre 2012 y 2013, cuando decidió volver para dar una mano en el momento más difícil. Sus goles fueron decisivos para el ascenso bajo la conducción de Matías Almeyda y lo convirtieron en una figura respetada y querida por el hincha.

Hoy, el Rey vuelve a Núñez con otro traje, pero con la misma mística. River suma jerarquía fuera de la cancha y recupera a uno de los protagonistas de una de las páginas más sensibles de su historia reciente.

