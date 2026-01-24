Cristian Romero volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá del quite y la marca. Cuando el reloj se consumía y Tottenham se encaminaba a una derrota difícil de digerir, el Cuti apareció donde se deciden los partidos: en el área rival y en el último minuto.

A los 45 del segundo tiempo, el defensor argentino se elevó entre camisetas rivales y, con un cabezazo potente y preciso, selló el 2-2 definitivo frente a Burnley en Turf Moor, por la fecha 23 de la Premier League. Un gol con sello de urgencia, de esos que se gritan como triunfo aunque sumen un solo punto.

El tanto no fue uno más. Romero convirtió por tercer partido consecutivo y se transformó, de manera llamativa, en el máximo goleador del Tottenham en lo que va del 2026. Ya había marcado ante West Ham y Borussia Dortmund, y en la temporada acumula seis goles, solo por detrás de Richarlison y del también defensor Micky Van de Ven, autor del primer gol ante Burnley.

El presente del equipo explica, en parte, la versión goleadora del central argentino. Tottenham apenas suma 28 puntos en 23 partidos y navega en la 13ª posición de la tabla, más cerca de la zona baja que de los puestos de copas. Ante uno de los equipos más flojos del torneo, el empate llegó gracias a un defensor que se puso el traje de salvador.

Burnley, con 15 unidades, sigue penando en el fondo y solo supera a Wolverhampton, mientras que los Spurs continúan sin encontrar regularidad en la Premier League. Paradójicamente, el panorama europeo es otro: en la Champions League marchan quintos y, a falta de una fecha, se están metiendo entre los ocho mejores que avanzan directo a octavos.

En medio de ese contraste, el Cuti sostiene al equipo desde el carácter, el juego aéreo y los goles decisivos. Y este, por contexto y ejecución, merece verse una y otra vez: el cabezazo que evitó la caída y volvió a confirmar que Romero también sabe aparecer cuando quema la pelota. Ideal para detenerse, darle play y entender por qué sigue siendo una pieza clave de la Selección Argentina.