Cuando parecía que el panorama no podía complicarse más en Boedo, apareció un nuevo problema que sacudió los cimientos de San Lorenzo. Instituto de Córdoba denunció al Ciclón ante la AFA por una deuda correspondiente a la venta de Malcom Braida a Boca y el conflicto ya quedó formalmente en manos de los abogados.

El reclamo apunta a un incumplimiento en el pago del porcentaje que le correspondía a la Gloria por la transferencia del volante zurdo al Xeneize, operación que se cerró en junio del año pasado en una cifra cercana a los 1.800.000 dólares, a pedido expreso de Miguel Ángel Russo en la previa del Mundial de Clubes.

Según denuncian desde Alta Córdoba, San Lorenzo aún no abonó el 30% del pase que le pertenece a Instituto, por lo que el club decidió elevar el caso a la casa madre del fútbol argentino. “Por Braida ya tenemos la denuncia en AFA y está puesta la fecha para que se junten los abogados porque San Lorenzo no nos pagó la transferencia que se hizo a Boca”, confirmó el presidente Juan Cavagliatto.

El conflicto tiene su origen en el acuerdo firmado a comienzos de 2022, cuando Instituto le cedió a San Lorenzo los derechos federativos y el 50% de los económicos del futbolista. Ese contrato establecía un esquema de copropiedad para futuras ventas. Meses después, el Ciclón adquirió otro 20% de la ficha, lo que dejó a la Gloria con el 30% restante.

Tomando como referencia el monto abonado por Boca, en Instituto reclaman alrededor de 540 mil dólares brutos, cifra a la que luego deberían descontarse impuestos, cargas y una prima que el propio jugador percibió al momento de renovar su contrato.

La denuncia llega en un momento crítico para San Lorenzo, que pelea contra las inhibiciones, arrastra deudas salariales y busca ordenar sus finanzas tras la acefalía dirigencial y la salida de Marcelo Moretti. Mientras la actual conducción intenta cumplir con los pedidos del cuerpo técnico y levantar las restricciones para reforzarse, en Boedo apareció un nuevo frente judicial que amenaza con profundizar la crisis.