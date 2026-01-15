En lo que fue su debut en cancha en 2026, San Lorenzo cayó por 1-0 frente a Cúcuta Deportivo de Colombia, en un partido amistoso correspondiente a la Serie Rio de La Plata en el estadio Luis Franzini de Montevideo. El único gol del encuentro para los cafeteros lo convirtió Luifer Hernández a los 28 minutos del segundo tiempo, lo que significó un estreno con derrota para un Ciclón que tuvo entre sus titulares a Jhohan Romaña y Alexis Cuello, dos pretendidos por River y Boca respectivamente.

El único gol del partido llegó en el peor momento del cuadro colombiano, que no se acercaba al área azulgrana pero encontró la victoria en un contragolpe. Hernández cortó un avance rival y fue a buscar la devolución de su compañero, controló el balón dentro del área, enganchó para dejar al arquero Orlando Gill en el camino y definió solo frente al arco.

Los de Damián Ayude, que en el segundo tiempo fueron los que más intentaron en el partido, no encontraron los caminos para empatar y terminaron yéndose derrotados en tierras charrúas por un Cúcuta recién ascendido a la Primera División de Colombia. Mientras el DT espera refuerzos y San Lorenzo resuelve las salidas de sus figuras para apagar un poco su crisis institucional, el 2026 no empezó de la mejor forma dentro del campo de juego.