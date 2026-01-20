Sebastián Báez, le ganó en cinco sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard y se metió en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que tendrá a cinco tenistas argentinos en la segunda ronda.

Tras un gran inicio de año, siendo clave en la United Cup para Argentina, y llegar a la final del ATP 250 de Auckland, Báez hizo su presentación el Australia, donde se impuso en 3 horas 11 minutos al 61 del mundo por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3.

Ahora, en segunda fase se enfrentará contra el ítalo-argentino Luciano Darderi, 22° del ATP, quien superó al chile Cristian Garlín en set corridos por 7-6(5) ,7-5,7-6(3).

Por la noche del martes (miércoles en Australia) inicia la segunda fase donde tres argentinos verán acción. Thiago Tirante se enfrentará al estadounidense Tommy Paul (19°) desde las 21hs (hora argentina). Mismo horario para Francisco Cerúndolo, quien se verá las caras con el bosnio Damir Dzumhur.

Desde las 22.10 aproximadamente, Tomás Etcheverry jugará ante el británico Arthur Fery. Mientras que Francisco Comesaña se presentará ya el miércoles desde las 6.10hs ante el 29 del mundo Francés Tiafoe.