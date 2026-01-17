El tenista argentino número 39 del ranking, Sebastián Báez, cayó en sets corridos en la final del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, con el checo Jakub Mensik (18°). Por 3-6, 6-7 (7/9).
El nacido en San Martín cortó un gran inicio de año que tuvo una racha de 7 triunfo seguidos, dos de ellos de gran vuelo; en la United Cup ante Taylor Fritz (6° en ATP) y en este torneo frente a Ben Shelton (8°)por los cuartos de final.
El inicio memorable del argentino tuvo fin ante el Checo Mensik, quien se impuso en el servicio, quebró en el sexto game, y sacó la ventaja necesaria para quedarse con el primer set 6-3.
En el segundo, la imagen de Báez fue mejorando, quedándose con los puntos largos. Si bien sufrió otro quiebre, lo recuperó set siguiente para llevarlo a Tie-Break, donde el Checo de 20 años se quedó con la victoria y su segundo título ATP.
Pese a la derrota, el argentino no solo escalará posiciones en el ranking, sino también cerró una semana de alto nivel en Nueva Zelanda, con su duodécima definición en el circuito ATP, a pocos días del inicio del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open.