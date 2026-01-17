El tenista argentino número 39 del ranking, Sebastián Báez, cayó en sets corridos en la final del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, con el checo Jakub Mensik (18°). Por 3-6, 6-7 (7/9).

El nacido en San Martín cortó un gran inicio de año que tuvo una racha de 7 triunfo seguidos, dos de ellos de gran vuelo; en la United Cup ante Taylor Fritz (6° en ATP) y en este torneo frente a Ben Shelton (8°)por los cuartos de final.

El inicio memorable del argentino tuvo fin ante el Checo Mensik, quien se impuso en el servicio, quebró en el sexto game, y sacó la ventaja necesaria para quedarse con el primer set 6-3.

en la final fue de menos a más pero no le alcanzño ante el Checo

En el segundo, la imagen de Báez fue mejorando, quedándose con los puntos largos. Si bien sufrió otro quiebre, lo recuperó set siguiente para llevarlo a Tie-Break, donde el Checo de 20 años se quedó con la victoria y su segundo título ATP.

Pese a la derrota, el argentino no solo escalará posiciones en el ranking, sino también cerró una semana de alto nivel en Nueva Zelanda, con su duodécima definición en el circuito ATP, a pocos días del inicio del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open.