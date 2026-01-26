Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla FC junto a inversores

El todavía defensor español, Sergio Ramos podría dar un paso clave en su vínculo con Sevilla FC, aunque esta vez lejos del césped. Según información difundida por medios españoles, firmó una carta de intenciones junto a un grupo de accionistas mayoritarios con el objetivo de avanzar en la compra del club andaluz.

En esta iniciativa no está solo: lo acompaña el empresario argentino Martín Ink, socio estratégico y referente del fondo Five Eleven Capital, que lidera el respaldo financiero de la operación.

Tras finalizar su vínculo con Rayados de Monterrey a fines de 2025 y encontrarse actualmente sin club, el histórico defensor español analiza un ambicioso proyecto que lo vincula nuevamente con la institución donde dio sus primeros pasos como profesional.

Sevilla atraviesa un delicado panorama económico, con una deuda considerable, y el grupo inversor estaría dispuesto a aportar alrededor de 450 millones de euros. Actualmente, las partes se encuentran en la etapa de análisis financiero profundo, conocida como due diligence, clave para definir si la negociación puede llegar a buen puerto.

La posible llegada de Ramos al rol de propietario abre un escenario complejo desde lo reglamentario. Tanto la Ley del Deporte en España como las normas de la Real Federación Española de Fútbol impiden que un futbolista en actividad sea dueño de un club que compita en la misma liga. De concretarse la compra, el ex capitán del Real Madrid debería retirarse definitivamente o mantenerse al margen de La Liga mientras conserve la propiedad.

El zaguero debutó oficialmente en el club español en febrero de 2004, en un partido ante Deportivo La Coruña, y permaneció en el club hasta su transferencia al Real Madrid en 2005. Años más tarde, tras una extensa y exitosa carrera que incluyó pasos por el PSG, regresó al equipo sevillano en 2023. En total, disputó 87 encuentros con la camiseta roja y blanca, convirtió 10 goles y aportó una asistencia.

En lo deportivo, el presente del Sevilla dista de ser ideal. El conjunto dirigido por el argentino Matías Almeyda se ubica 11°, con 24 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso. En su última presentación logró un valioso triunfo por 2 a 1 frente al Athletic Bilbao.