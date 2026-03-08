TC Pista en Viedma: El valletano Benjamín Antón finalizó quinto

El TC Pista desembarcó este fin de semana como categoría telonera del Turismo de Carretera en el autódromo Ciudad de Viedma en la capital de la provincia de Río Negro para llevar a cabo la segunda fecha de la temporada 2026, donde el representante de Cinco Saltos, Benjamín Antón finalizó en el quinto puesto a bordo de un Ford Mustang.

El triunfo fue para Gabriel Gandulia (Ford Mustang), que logró su tercer triunfo en la categoría tras tener un sábado complicado. Desde el inicio, Bautista Damiani (Chevrolet Camaro) intentó sobrepasarlo, pero rápidamente Nicanor Santilli Pazos (Ford Mustang) comenzó a trabajar para arrebatarle la segunda colocación. Finalmente, ninguno pudo realizar sobrepasos, y cruzaron la bandera a cuadros en la posición que largaron.

En tanto, Luciano Costignola (Toyota Camry) intentó constantemente meterse en los lugares de podios, pero se encontró con la férrea defensa de Santilli Pazos, a quien nunca pudo alcanzar. Su mejora en las ultimas vueltas no le sirvieron de mucho.

El valletano, que corrió su segunda carrera, nunca pudo acercase a los cuatro de arriba y finalizó quinto. Mejorando lo realizado en Calafate, donde ganó una de las series y un despite lo relegó al noveno puesto.

La próxima fecha se llevará a cabo el fin de semana del 28 y 29 de marzo, en Centenario, Neuquén. Allí, Antón ante su gente tratará de mejorar lo realizado en las dos primeras fechas.