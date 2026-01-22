El Tenis Club Neuquén, una de las instituciones deportivas históricas de la ciudad de Neuquén, continúa con las mejoras en sus instalaciones a través del aporte del programa Clubes Sociales que impulsa el gobierno provincial y que acompaña a un total de 92 clubes y asociaciones en todo el territorio neuquino. La entidad capitalina recibió un total de 50 millones de pesos como parte del programa, que busca fortalecer la función social de los clubes e instituciones deportivas como espacios de encuentro y desarrollo comunitario.

Mediante esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Deportes bajo la órbita del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, el gobierno busca garantizar el acceso de la población a instalaciones adecuadas para el deporte y la recreación.

Luego de una visita a la institución en la que recorrieron las obras, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, expresó que “tal como nos impulsa el gobernador Rolando Figueroa, desde el Gobierno de la Provincia trabajamos para fortalecer a los clubes como espacios fundamentales de inclusión, encuentro y desarrollo comunitario”.

Agregó que “a través del programa Clubes Sociales acompañamos a instituciones históricas como el Tenis Club Neuquén, generando infraestructura que amplía la oferta deportiva y garantiza más oportunidades de acceso al deporte para niñas, niños, jóvenes y familias de toda la provincia”.

El presidente de la institución, Julio Ahumada, se refirió a las mejoras desarrolladas y destacó que el aporte permitió construir nuevos espacios deportivos para continuar mejorando las prestaciones de la institución. “El centro de raqueta era casi un sueño dirigencial, pensando en hacer una conjunción de deportes. Por eso estamos ampliando el criterio del club que era siempre tenis y ahora le estamos sumando pádel y también el proyecto de pickleball”, expresó.

Además, sostuvo que “la provincia ha tenido un gran proyecto con Clubes Sociales. Al ser un club social, nosotros como dirigentes nos sumamos rápido a la propuesta porque llega directo a la sociedad”.

Sobre las obras en las que trabaja el club, el dirigente dijo que “en un principio pensamos en dos canchas de pádel y luego el pickleball, pero a medida que se empezó a desarrollar el proyecto nos dimos cuenta que había carencia de canchas de pádel. Por lo tanto, pensamos en ampliar el proyecto de la disciplina y utilizar otro espacio para un deporte novedoso como el pickleball”.

El presidente de la institución explicó que también pretenden diversificar al club con más disciplinas, como por ejemplo el fútbol. “Queremos insertar al club definitivamente, por lo tanto, todos los niños del barrio podrán tener acceso a otras disciplinas. Estamos enfocados en la parte infantil del club, que es la razón del mismo, y de ahí proyectar para realizar escuelas para diversificar las actividades”, afirmó.

El Tenis Club Neuquén asumió además el compromiso de realizar contraprestaciones comunitarias, poniendo a disposición sus instalaciones para el desarrollo de encuentros deportivos, sociales y recreativos destinados a jóvenes y adolescentes.

Estas acciones no se limitarán únicamente a las nuevas canchas de pádel, sino que también incluirán el uso de la pileta y otros espacios del club, con el objetivo de promover la inclusión, el acceso al deporte y la integración social de sectores juveniles de la comunidad.

El programa Clubes Sociales consolida el trabajo entre el Estado y las instituciones sociales, con el fin de garantizar el acceso equitativo a espacios deportivos y recreativos de calidad en toda la provincia.