En la que es sin duda la temporada más oscura de su historia reciente, Tottenham despidió al entrenador Igor Tudor luego de siete partidos y 44 días en el cargo. El conjunto londinense que capitanea el argentino Cristian Romero profundizó su crisis al anunciar la marcha del croata, que llegó hace menos de dos meses, ganó solamente un encuentro (3-2 en Champions League ante Atlético Madrid, que no le alcanzó para evitar la eliminación) y no sumó de a tres en la Premier League, que tiene a los Spurs apenas a un punto de la zona de descenso.

El periplo de Tudor, su primero dirigiendo en Inglaterra, fue totalmente para el olvido. Por la liga, registró una dura caída en el clásico ante Arsenal (fue goleado 4-1), además de derrotas ante Fulham, Crystal Palace y Nottingham Forest, último encuentro del croata a cargo, además de un empate contra el Liverpool. El 0-3 contra el Forest el pasado fin de semana dejó a Tottenham con 30 puntos, sólo separado por una unidad de West Ham, el último de los que hoy está descendiendo. Dos nombres que suenan para reemplazarlo son Roberto De Zerbi y Sean Dyche.

"Confirmamos que acordamos mutuamente la salida del entrenador Igor Tudor con efecto inmediato. Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también dejaron sus roles como entrenador de arqueros y preparador físico. Les agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo sus esfuerzos en las últimas seis semanas", fue el mensaje de Tottenham, anunciando su salida y la de dos de sus asistentes. Además, subrayaron y enviaron condolencias por el mal momento personal del DT, quien recientemente sufrió la muerte de su padre.

El top 5 negativo que integra Tudor

El técnico croata finalizó su corto y muy mal paso por los Spurs dejando una fuerte y no deseada estadística: es el quinto entrenador que se va tras menos de 50 días a cargo en la historia de la Premier League. Ademas del mal presente liguero, Tottenham quedó eliminado en los octavos de final de la Champions, tras perder la ida 5-2 contra el Atlético de Madrid y ganar la vuelta 3-2 en casa, única victoria del periplo del ex entrenador del Olympique de Marsella, Lazio y Juventus, entre otros.