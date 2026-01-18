Toulouse protagonizó una jornada redonda y aplastó 5 a 1 a Niza en condición de local, en un partido correspondiente a la fecha 18 de la Ligue1 de Francia, que tuvo una marcada presencia argentina. El ex Independiente de Avellaneda, Santiago Hidalgo fue una de las grandes figuras del encuentro al marcar un doblete, mientras que el ex Racing de Córdoba, Julián Vignolo, ingresó desde el banco y le puso el broche a la goleada con un tanto.

El conjunto local abrió rápido el marcador y desde allí dominó las acciones. A los 7 minutos, Hidalgo apareció dentro del área para definir con precisión y poner el 1 a 0. Con el correr del primer tiempo, Toulouse sostuvo la intensidad, fue profundo por las bandas y amplió la ventaja antes del descanso con el tanto de Frank Magri.

En el complemento, el desarrollo mantuvo la misma tónica. Hidalgo volvió a decir presente a los 55 minutos, esta vez llegando desde el sector derecho del área para empujar la pelota al fondo de la red y firmar su doblete personal, confirmando su gran momento y su peso ofensivo en el equipo.

Si bien Niza descontó transitoriamente por intermedio de Elye Wahi, Toulouse no se desordenó y respondió con contundencia. Cristian Cásseres marcó el cuarto y, ya sobre el cierre, Julián Vignolo se lució con un potente remate desde afuera del área para sellar el 5 a 1 definitivo, apenas minutos después de haber ingresado.

