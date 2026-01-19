El sorteo de los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey dictaminó que Albacete, que viene de dar la gran sorpresa del torneo al eliminar al Real Madrid, deberá enfrentarse a Barcelona. El equipo de la segunda división del fútbol español recibirá al conjunto catalán el 3 de febrero a las 17 (hora argentina).

Después de la victoria por 3 a 2 contra el Merengue, también en condición de local, los dirigidos por Alberto González buscarán el segundo triunfo en la historia frente al Culé. El único hasta el momento fue el 1 a 0 registrado en el Camp Nou el 10 de junio de 1995, con un gol del croata Nenad Bjelica, por La Liga.

El enfrentamiento entre Albacete y Barcelona también será el primero entre ambos por Copa del Rey. De los 14 compromisos oficiales en los que se vieron las caras (hace 21 años que esto no sucede), los catalanes se impusieron en nueve oportunidades y empataron en cuatro ocasiones.

Los cuartos de final de la Copa del Rey

Valencia vs. Athletic Bilbao

Alavés vs. Real Sociedad

Real Betis vs. Atlético de Madrid

Albacete vs. Barcelona

Los ganadores se meterán en semifinales y los cruces se sortearán el viernes 6 de febrero.

Las semifinales se jugarán ida y vuelta.

* La final será en el estadio La Cartuja, de Sevilla.