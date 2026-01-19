¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 19 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
DÍAS DE SUERTE

Albacete viene de eliminar a Real Madrid en la Copa del Rey y en el sorteo le tocó Barcelona

El equipo de la segunda división enfrentará como local al conjunto catalán en los cuartos de final, luego de haber derrotado al Merengue también en su estadio.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 19:49
PUBLICIDAD
Albacete quiere seguir festejando en la Copa del Rey

El sorteo de los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey dictaminó que Albacete, que viene de dar la gran sorpresa del torneo al eliminar al Real Madriddeberá enfrentarse a Barcelona. El equipo de la segunda división del fútbol español recibirá al conjunto catalán el 3 de febrero a las 17 (hora argentina).

Después de la victoria por 3 a 2 contra el Merengue, también en condición de local, los dirigidos por Alberto González buscarán el segundo triunfo en la historia frente al Culé. El único hasta el momento fue el 1 a 0 registrado en el Camp Nou el 10 de junio de 1995, con un gol del croata Nenad Bjelica, por La Liga.

El enfrentamiento entre Albacete y Barcelona también será el primero entre ambos por Copa del Rey. De los 14 compromisos oficiales en los que se vieron las caras (hace 21 años que esto no sucede), los catalanes se impusieron en nueve oportunidades y empataron en cuatro ocasiones.

Los cuartos de final de la Copa del Rey

Valencia vs. Athletic Bilbao

Alavés vs. Real Sociedad

Real Betis vs. Atlético de Madrid

Albacete vs. Barcelona

Los ganadores se meterán en semifinales y los cruces se sortearán el viernes 6 de febrero.
Las semifinales se jugarán ida y vuelta.
* La final será en el estadio La Cartuja, de Sevilla.

Albacete le ganó a Real Madrid por 3 a 2 y entró en la historia. Ahora irá con Barcelona en la próxima instancia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD