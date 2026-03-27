La Selección Argentina recibió un golpe durísimo en la recta final de la preparación: Joaquín Panichelli sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha durante el entrenamiento del jueves y quedó automáticamente descartado no solo para los próximos amistosos, sino también para la gran cita mundialista.

La escena fue elocuente. En plena práctica, el delantero se tiró al piso con claros gestos de dolor y se retiró entre lágrimas. Horas más tarde, los estudios confirmaron el peor diagnóstico posible: la misma lesión que ya había padecido hace dos años, un déjà vu que le vuelve a truncar su proyección en el momento más esperado.

La noticia sacude fuerte puertas adentro del equipo de Lionel Scaloni. Panichelli atravesaba un presente brillante en el fútbol francés, donde se había convertido en uno de los goleadores de la Ligue 1 con 16 tantos, rendimiento que lo había puesto en la órbita directa de la Albiceleste. Incluso ya había tenido su debut en 2025 y llegaba a esta convocatoria con serias chances de meterse en la lista definitiva.

Pero el destino volvió a jugarle una mala pasada. La lesión no solo lo deja afuera de los compromisos inmediatos, sino que también le cierra la puerta al sueño mundialista, justo cuando estaba en su mejor momento futbolístico.

Como si fuera poco, la enfermería de la Selección suma más nombres. Rodrigo De Paul está prácticamente descartado para el amistoso ante Mauritania por una molestia en el isquiotibial que arrastra desde sus últimos partidos. Si bien no se trata de una lesión grave, el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo.

En la misma línea aparece Nicolás Otamendi, quien presenta una sobrecarga muscular y también sería preservado. Ante este escenario, Scaloni empieza a mover piezas: Marcos Senesi se perfila para meterse en la zaga central, mientras que Leandro Paredes ocuparía el lugar del mediocampista.

Así, lo que debía ser una fiesta en la Bombonera empieza a teñirse de preocupación. Entre lesiones confirmadas y jugadores tocados, la Scaloneta pierde piezas en un momento clave y enciende una señal de alerta que nadie quería ver a tan poco del Mundial.