Guardiola y Busquets invierten en ASAM: 5 millones en alquileres

Con pasado compartido en el FC Barcelona, Pep Guardiola y Sergio Busquets trasladaron su sociedad simbólica al plano empresarial. El actual entrenador del Manchester City FC y el recientemente retirado mediocampista se incorporaron al accionariado de ASAM, una socimi especializada en alquileres asequibles vinculada a Alquiler Seguro.

La operación se concretó a través de una ampliación de capital. Guardiola ingresó mediante su vehículo inversor 08022003 Limited y Busquets lo hizo a través de Buga Seler SL, alcanzando ambos una participación del 14,21%. En total, la inyección fue de cinco millones de euros mediante la emisión de más de 450.000 nuevas acciones, lo que elevó el capital social de la compañía hasta los 9.500.000 de euros.

Tras la operación, la estructura accionarial de ASAM quedó liderada por Alquiler Seguro, con el 52,63% del capital, seguida por Ventu Europe con un 17,05%. Las sociedades vinculadas a Guardiola y Busquets concentran de manera conjunta cerca del 30%, consolidando a los ex blaugranas como socios relevantes dentro del proyecto inmobiliario.

El movimiento vuelve a reflejar una tendencia extendida entre figuras del fútbol de élite que diversifican su patrimonio más allá del deporte. Casos como el de Lionel Messi, con su socimi Rostower, o el de Sergio Ramos, con desarrollos inmobiliarios en Madrid, muestran cómo el ladrillo se convirtió en un terreno habitual de inversión para los protagonistas del fútbol, aunque con resultados dispares según el contexto y el momento económico.