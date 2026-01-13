La Justicia le otorgó la eximición de prisión a Hernán Gabriel Rosell, el ex director técnico del plantel superior de Liniers de Bahía Blanca separado del cargo por una denuncia de posible grooming en perjuicio de un jugador de 16 años del club. El fallo fue dictado por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, a partir de un planteo realizado por el abogado Sebastián Martínez, quien se presentó en la causa como asesor del acusado.

Según el artículo 185 del Código Procesal Penal bonaerense "toda persona que se considere imputada en un delito en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre podrá, por sí o por terceros, solicitar al órgano competente que entienda en el proceso su eximición de prisión".

Para otorgarle dicho beneficio a Rosell, que le permite continuar en libertad en esta etapa del proceso judicial, el juez Mércuri tuvo en cuenta, entre otros aspectos, que no tiene antecedentes penales.

También evaluó que los delitos, calificados por ahora como captación por medios electrónicos de menor de edad con fines sexuales (grooming) y facilitación, comercialización y/o distribución de representaciones sexuales de un menor de 18 años, tienen un mínimo de pena que permiten la eximición. Quiere decir que, en el eventual caso de ser condenado, podría recibir una pena de ejecución condicional.

La denuncia contra el exfutbolista fue presentada el domingo 4 de este mes por parte de la madre de un chico de 16 años que, de casualidad, encontró mensajes de WhatsApp del entrenador en el celular de su hijo, mediante los cuales le pedía videos de carácter íntimo a cambio de dinero. La mujer estableció que tres meses antes el director técnico le habría pedido fotos por la misma vía a su hijo, también con un pago -que en este caso sí se concretó- como contraprestación.

Según consta en la denuncia, Rosell -quien todavía no fue citado a declarar en la causa- le habría dicho al chico que él era una especie de "intermediario" con una mujer "a la que le gustaba tener imágenes de menores".

El viernes pasado, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ Nº 20, se allanó el departamento del acusado en Viamonte al 1.200, y se secuestró su teléfono celular para peritar.