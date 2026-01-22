La espera terminó. El fútbol argentino vuelve a escena y el Torneo Apertura 2026 ya tiene su partido inaugural. En Mar del Plata, Aldosivi y Defensa y Justicia se enfrentarán este jueves desde las 17 en el estadio José María Minella, en el cruce que marcará el inicio formal de la nueva temporada.

El Tiburón será local en un partido cargado de simbolismo. Tras salvarse del descenso en la última fecha del 2025, el equipo de Guillermo Farré inicia un nuevo camino con aire renovado y una fuerte apuesta en el mercado: sumó 13 refuerzos con el objetivo de dejar atrás la pelea por la permanencia y empezar a construir un año más tranquilo.

Durante la pretemporada, Aldosivi mostró señales positivas en los amistosos. Igualó y ganó ante Atlanta, y repitió la fórmula frente a Platense, resultados que le permitieron al cuerpo técnico probar variantes y aceitar una base que se perfila para el debut. Las últimas incorporaciones, Mauro da Luz y Junior Arias, le aportan jerarquía a un ataque que buscará ser más eficaz.

Del otro lado aparece Defensa y Justicia, con sed de revancha. El Halcón cerró un 2025 para el olvido, quedándose fuera de los playoffs y sin competencias internacionales. Esa frustración aceleró cambios y apuestas fuertes: la llegada de nombres como Ever Banega y Rubén Botta elevó la expectativa y alimentó el sueño de pelear por el primer título de su historia.

Mariano Soso tendrá la misión de reordenar a un Defensa que apunta todo a los torneos locales y que necesita empezar con el pie derecho. El debut en Mar del Plata será una primera prueba de carácter y funcionamiento para un plantel que promete protagonismo.

Con dos equipos necesitados de sumar desde el arranque y el peso simbólico de abrir el campeonato, Aldosivi y Defensa y Justicia pondrán en marcha el Apertura 2026. Se termina la cuenta regresiva: vuelve el fútbol argentino y el Minella será el escenario del primer grito de la temporada.

Probables formaciones

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Matías García; Natanael Guzmán, Facundo De La Vega y Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Defensa y Justicia: Marcos Ledesma; Agustín Cannavo o Pedro Souto, Damián Fernández, David Martínez, Elías Pereyra; Julián López, Rodrigo Herrera, Ever Banega; Aaron Molinas o Rubén Botta, David Barbona y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.