El Abierto de Australia cerró las puertas para la representación argentina en el primer Grand Slam de la temporada. Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, no pudo avanzar a la final de dobles y quedó eliminado tras perder en sets corridos ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski por 6-3 y 7-6(7), en un partido que duró 1 hora y 38 minutos.

El primer set se inclinó rápidamente hacia Harrison y Skupski, quienes lograron un quiebre clave y supieron sostener la ventaja con un saque sólido e implacable. Zeballos y Granollers, a pesar de su experiencia y jerarquía como tercera pareja preclasificada, no encontraron la manera de revertir el desarrollo y cedieron la manga inicial por 6-3.

El segundo set ofreció mayor paridad y emoción. La dupla hispano-argentina llegó a tener un set point en el tiebreak y estuvo cerca de forzar un tercer set, pero la templanza de Skupski en los momentos decisivos definió la serie a favor de la pareja anglo-estadounidense por 7-6(7).

A pesar de la derrota, Zeballos y Granollers siguen siendo una de las duplas más consolidadas del circuito, con diez títulos juntos, incluidos el US Open y Roland Garros 2025, y varias semifinales en Melbourne en 2022 y 2023.

En la final, Harrison y Skupski enfrentarán a los locales Jason Kubler y Marc Polmans, quienes buscarán conquistar el título ante su público en Melbourne Park. Para los argentinos, el sueño en Australia terminó, pero la dupla mantiene intacta su reputación y aspiraciones en el circuito de dobles.