JxC busca que regrese quien nunca estuvo y el PJ resolvió sin resolver

No existen dudas de que abril es un mes de roscas y no sólo de Pascuas, sino también de las que se forjan en la llamada arena política, terreno apasionante, en especial para aquellos que han aprendido a caminarlo. Por estas horas, los armadores trabajan e invierten sus horas en reuniones destinadas a abrir nuevos horizontes o a sanar heridas. Y es precisamente esa cicatrización la que procuran encumbrados actores de Juntos por el Cambio (JxC) aquí, en la provincia de Neuquén.

En JxC se trabaja para que vuelva al pago alguien que, en lo formal, nunca estuvo, ya que ni bien emergió como candidato intentó asomar la cabeza y le pusieron la tapa.

Carlos Eguía -de él se trata- buscó encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de JxC. Procuraba que el asunto se definiera en las PASO, pero ese lugar ya estaba reservado para el empresario Pablo Cervi (UCR) y el periodista no pudo. Entonces, migró de aquel espacio en el que nunca había estado y se llevó el sello de la CC-ARI. No le alcanzó, pero hizo una muy buena elección y ahora que hay más para repartir, lo quieren dentro.

De concretarse la negociación, se concretará el regreso de la CC-ARI y JxC habrá sanado una de las dos heridas que se provocó en 2021. La otra tiene distintos matices y se produjo cuando no logró incorporar a la Democracia Cristiana -de Jorge Sobisch- con la que luego conformó un interbloque en el Concejo Deliberante de Neuquén. El ex gobernador quería que las candidaturas se definieran en las Primarias pero, como se dijo, ya habían ungido a Cervi.

No es el único movimiento que por estas horas se registra (o registraría) en esa coalición de partidos. Nada de eso, también se habla de un juego de damas, que a algunos les resultará sorpresivo y a otros tal vez no tanto. Se comenta que quien podría regresar al pago es la senadora Lucila Crexell, quien se distanció luego de una puja política y legal con Cervi, quien fracasó en su intento de quedarse con la primera candidatura a la banca en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Eso ocurrió en 2019, tras el fallecimiento de Horacio “Pechi” Quiroga, quien encabezaba la nómina. Ahora, el sector tiene un precandidato a gobernador declarado (Francisco Sánchez) y otro mencionado (el propio Cervi).

Quienes se hay nutrido de conocimientos en “la escuela” del MPN saben que, en política, las peleas no deben ser eternas, ya que la premisa es ir siempre para adelante. Lucila es una Sapag y sabe muy bien que alimentar rencores rara vez reditúa.

El MPN es, en esta etapa del periodo preelectoral, la usina de ansiedades que en rigor de verdad ha sido siempre. Los Azules lograron que se mire con creciente expectativa hacia la reunión que tendrá, hacia fines de mes, en El Chocón. Pero así como concentra las miradas, ese encuentro también condiciona por la sencilla razón de que, si se agota en una mera demostración de fuerza, habrá tenido gusto a poco. Lo que propios y extraños aguardan es que afloren definiciones o que, al menos, surjan indicios fuertes, de esos a los que se consideran inconfundibles.

El MPN tendrá dos elecciones este año: la primera para cargos partidarios y la segunda para cargos electivos de candidatos a gobernador, vice, diputados provinciales y jefes comunales. Las primeras han sido estratégicamente utilizadas para instalar candidatos para la segunda; Gutiérrez - Figueroa es el más reciente de esos casos. Para los Azules sería, entonces, una buena oportunidad de empapelar la provincia con el rostro de quien después será el precandidato a gobernador, si es que se reedita esa estrategia, pero quién sabe. Lo que en cambio parece más nítido es que a las otras dos grandes vertientes internas les resultaría riesgoso participar de las elecciones por cargos partidarios. No es que lo hayan descartado, pero las elecciones cerradas (exclusivamente para afiliados) suelen tener sus complicaciones.

Se entiende que, al menos en la foto de esta semana, ni los Azules y Blancos del dirigente petrolero Guillermo Pereyra ni el diputado nacional Rolando Figueroa estarían dispuestos a subirse a ese ring y arriesgar lo que han venido construyendo de cara a la interna mayor, especialmente en el caso de quien aspira a gobernar la provincia ¿Esto implica que sólo habrá una lista en los comicios para renovar la Convención y la Junta de Gobierno? De ningún modo, siempre existe la posibilidad de que alguien se suba a la contienda, aunque la eleccion seria apatica si el mismo no es de jerarquia.

Mientras tanto Koopmann recorre; en rigor, sigue recorriendo. Y así como realiza encuentros en los que expone cuestiones de política y de gestión, se reúne con intendentes, uno de ellos es Hugo Gutiérrez (de Chos Malal), quien reunió a su tropa para imponerla sobre su decisión de “acompañar a Marcos” y otro es Mariano Gaido, quien lo consideró “un gran candidato”. Gaido aspira a su continuidad en la Intendencia y será una de las figuras centrales en la cita de Villa El Chocón. Mientras tanto, también Rolo Figueroa recorre y por estas horas se encuentra en un nuevo periplo por distintas localidades. “Rolo” sabe que aún no es tiempo de mostrar demasiadas cartas, se sabe también que parte de sus seguidores se encuentran camuflados dentro de la lista azul.

Todo esto sucede en un contexto que, para la gestión de gobierno, es de viento a favor, más allá de algún que otro reclamo gremial o social, que generalmente siempre los hay. Las mediciones acaban de confirmar que, en el conglomerado Neuquén - Plottier, la pobreza bajó del 41 al 33,5% en el segundo semestre de 2021 respecto de la primera mitad de ese año; guarismos que se conjugan con otros igualmente alentadores, como el aumento en la cantidad de empleo registrado y el mayor consumo en supermercados, pese a la escalada inflacionaria nacional. También soplan buenas nuevas en materia petrolera, en la que se destaca el viaje que Gutiérrez realizará en la semana a Houston, en busca de mayores inversiones para el desarrollo de los no convencionales. Una de las reuniones será con empresarios de Chevron con los que abordará la posibilidad (ya anticipada) de una nueva concesión en El Trapial, lo que genera expectativas en Rincón de los Sauces.

Por otra parte, en el PJ, la puja por los cargos partidarios ha quedado resuelta con una lista de unidad, que paradójicamente no resolvió la interna. El sector que conduce Darío Martínez arribó a un acuerdo con el espacio que comanda Oscar Parrilli y el primero continuará en la presidencia del partido a nivel provincial, ademas de contar con amplia mayoria en el consejo partidario, se supo que 13 de los 19 cargos titulares responden a Dario Martinez, El acuerdo se formalizará el 24 de este mes en la cita electoral.

Probablemente es, para Martínez, una victoria pírrica ya que una vez más el senador evitó la derrota en las urnas, y el ahora secretario de Energía no tendrá números ni porcentajes para exponer en los próximos cónclaves, que serán nada menos que para la candidatura a gobernador por el Frente de Todos ¿Habrá internas para ello? En 2019 no las hubo y a fuerza de roscas en Buenos Aires, Parrilli logró la candidatura de Ramón Rioseco. Ahora, Martínez ganó pero Parrilli no perdió.