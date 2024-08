Weretilneck ya posicionó a Tortoriello como rival electoral

Con la promesa de la planta de GNL en Río Negro, la tercera gestión de Alberto Weretilneck tuvo un repunte inimaginado, en relación a un comienzo muy limitado por los recursos y la mala relación con Nación. Ahora, su gobierno pone el foco en cumplir con el pago de la segunda cuota anual del capital del plan Castello y empieza a pensar en un 2025 electoral. El partido del gobierno ya paró en el otro extremo del ring a la flamante alianza libertaria de Anibal Tortoriello y Lorena Villaverde.

Apenas habían pasado unos días de la confirmación de YPF sobre la instalación de la planta de gas licuado en Punta Colorada, que el gobierno mandó a medir la imagen de Weretilneck. Entre tanto fervor, ejemplificado en la gacetilla oficial con el título "¿Qué pasa en Río Negro que todos quieren invertir en esta provincia?", por teléfono le preguntaron a los rionegrinos a quién se le atribuía la llegada de la mayor inversión de la historia de Argentina. Y en el medio de varias consultas, apareció el nombre de Tortoriello.

El diputado, que cerró su gestión de 2023 sin emitir una sola palabra en el Congreso, fue eyectado del PRO luego que su sector, representado por la legisladora Patricia Mc Kidd, perdiera la interna con el roquense Juan Martín, con una escasísima participación de casi 700 afiliados de un padrón de 3 mil. Sin lugar en la fuerza amarilla, lanzó su propio partido "Creo Río Negro", y confesó su alineación con la figura del presidente Javier Milei.

Para eso ya comenzó con el proceso de reconocimiento de la Justicia como partido de distrito y de esta forma presentar candidato en el elección de medio término de 2025. Pero el cipoleño no irá solo, ya se anunció la alianza con la diputada Lorena Villaverde, quien esta semana pudo respirar tranquila ante el guiño de la Justicia Federal que dio por cumplimentado el trámite para que La Libertad Avanza tenga sello oficial en la provincia, pese a las denuncias por firmas truchas.

Tortoriello y Villaverde, no tienen una destacada actividad legislativa. Están vírgenes de proyectos en la Cámara de Diputados, pero sabido es que esto no interesa demasiado para hacer campaña y ser una opción electoral. Ambos confirmaron de manera separada que "están trabajando en conjunto". El ex intendente de Cipolletti aseguró que "estamos trabajando con la diputada Lorena Villaverde en una alianza", mientras que la empresaria, confió: "Estamos trabajando en forma conjunta con Aníbal".

El fallo del juez Hugo Greca, quien sumó un punto muy valioso en su carrera por llegar a la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, alivió a la empresaria. Los rumores de un alejamiento de Karina Milei por este tema eran cada vez más fuertes. De todas maneras, la semana no comenzó tranquila para la diputada, porque nuevamente salieron a la luz sus manejos poco claros en la venta de terrenos en Las Grutas y los juicios que enfrenta. Noticia que publicó un diario que se edita en Roca y en un hecho sin precedente en la era del copy-paste, fue levantada de manera textual por la red de portales (cada vez más grande) del grupo Whpei muy ligados al gobierno y hasta el otro diario que se edita en Neuquén.

LA CASTA POLÍTICA Y MEDIÁTICA RIONEGRINA SIGUE MOSTRANDO SU HILACHA



¿Recordás la carta abierta que escribí el día 24 de marzo pasado, en vísperas de las Pascuas? Allí expuse el "modus operandi" de la casta para construir un relato sobre mi persona basado en la técnica de la… pic.twitter.com/o7fXTI1k2j — Lorena Villaverde (@LoreVillaverde1) August 5, 2024

La libertaria, la misma que confundió los caños del gasoducto Néstor Kirchner con los de Oldelval, que pasan a cientos de kilómetros de distancia, se defendió en sus redes y denunció que todo se trata de una maniobra orquestada por el equipo de comunicación de Weretilneck, sin dar explicaciones por qué varias familias que invirtieron sus ahorros en Tajamar, el desarrollo urbanístico de Las Grutas, aún no pueden escriturar y aún está vigente la denuncia por estafa en el Club Las Grutas.

La cercanía de Weretilneck con el gobierno nacional incomoda a Villaverde. Y aunque festejó el anuncio de la planta de GNL, siempre se mantuvo afuera a cualquier negociación. Las quejas se escucharon en la "Rosada" y le tendieron una mano para que aparezca en una foto junto con el presidente de YPF, Horacio Marín, tras no tener participación en la visita que el CEO hizo a Cipolletti, donde fue recibido en el nuevo edificio de la Secretaría de Energía de Río Negro, pese a haber libertarios invitados.

El gobierno provincial sabe que tendrá que medirse con la estructura libertaria. No sólo Weretilneck tiene promesas para promocionar con la planta de GNL y el oleoducto Vaca Muerta Sur. También lo hace Allen con la Estación Fernández Oro (EFO), el principal campo gasífero de Río Negro que hoy, sin perforaciones nuevas, produce unos 900,000 m³ diarios de gas y 230 m³ diarios de petróleo. La llegada de la UTE entre TSB, del empresario Claudio Urcera, y Quintana Energy, despertó el enorme interés por empresas de servicios que quieren instalarse en el sector norte de la ciudad, donde ya esta ubicada la empresa de arenas NRG. Una nueva derrota para la familia Soria y el desértico Parque Industrial II, que ya tiene más de una década a la espera de alguna empresa. La diputada Villaverde, el CEO de YPF, Horacio Marín, el intendente de Allen, Marcelo Román y la presidenta del Deliberante, Valeria Bezic, se reunieron en Buenos Aires para hablar de la EFO.

No solo el escenario electoral mantiene ocupado al gobierno provincial. Es que además tiene que resolver el rompecabezas financiero que le permita cumplir con los 46 millones de dólares de la segunda cuota anual por el capital del Plan Castello, que debe pagar en septiembre. Y casi al mismo tiempo también debe generar el apoyo social para el proyecto Calcatreu, la explotación de oro tantas veces anunciada y postergada en la Línea Sur, en el paraje Lipetrén Chico, a 90 kilómetros de Jacobacci. El 30 de agosto es la audiencia pública.

Las quejas se hacen escuchar desde los sectores mapuches en relación a las complicaciones que traerá para la actividad ganadera, el uso de cianuro y la utilización de 2.500 metros cúbicos de agua por día, en una región donde no abunda. La promesa para la zona con apenas el 3% de la población de la provincia, es generar unos 400 puestos laborales. Un montón, para un lugar donde no hay muchas opciones.