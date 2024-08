Después de la euforía, los mismos problemas de siempre

Pasó la euforía de la planta de GNL y el anuncio de la mega inversión superior a los 30.000 millones de dólares. Pero continúan los problemas de Río Negro, algunos ya históricos. El mensaje de Alberto Weretilneck en la reunión de gabinete fue no perder de vista la gestión. Si bien la imagen de su tercera gobernación mejoró en el último mes, nuevamente debió pedir un crédito al Banco Patagonia para pagar deuda, resurgió la crisis hospitalaria y el conflicto docente, pero sin paro, ante la debilidad de la conducción.

El gobernador reunió a su gabinete y algunos invitados como, su alfil, el presidente de bloque de JSRN, Facundo López. Sorprendió no verlo allí a Pedro Pesatti, el vicegobernador que tiene todos los números para ser el candidato a senador el año próximo y que el partido del gobierno no quede afuera en el Congreso. El viedmense tuvo declaraciones explosivas que hizo incomodar a la UCR, socios estratégicos, que hicieron sentir su desagrado y aseguraron que revisarán la agenda legislativa que tenían en común con el oficialismo.

"Tu no has ganado nada", chicaneaba en los 90. el ex arquero José Luis Chilavert al de Boca, Navarro Montoya. Y más o menos ese fue el discurso de Weretilneck desde la punta de la mesa. Se repasó el acuerdo por el GNL y el avance del oleoducto Vaca Muerta Sur, que recién puede estar listo para el año próximo. Pero aún no se ganó nada. Y para hacer realidad todas las expectativas, todas las áreas del gobierno deben resolver situaciones en Sierra Grande y Punta Colorada. Muchas deudas tiene el gobierno provincial con la zona atlántica.

También los instó a resolver situaciones. Los nueve meses de gobierno no fueron buenos. Recuperó imagen a partir de algunos acuerdos con Nación, pero los problemas coyunturales no fueron resueltos. Es que Desarrollo Social aún no logra atender la enorme demanda de todos los rionegrinos que están afuera del sistema. Y en Salud, la ministra Ana Senesi no se habla con su segundo José Pacayut, extrañamente el médico es el que tiene todos los números para irse de la cartera.

El médico José Pacayut resiste como segundo en Salud, pese a tener el diálogo cortado con la ministra Ana Senesi.

Los hospitalarios de ASPUR olieron sangre y volvieron con las protestas. La lista es la misma desde diciembre, falta de insumos, bajos salarios, áreas sin atención en los hospitales. En Roca, el más importante de la provincia, no tiene guardia ginecológica, en Emergencia, sólo dos médicos, laboratorio de análisis sólo para las urgencias, tomógrafo y mamógrafo sin funcionar, y faltante de medicación para pacientes crónicos.

Según cuentan, Senesi, bancada por el ex minsitro Fabián Zgaib, mantiene el respaldo político y el ex director del hospital de Viedma, "el que sabe de medicina" -como cuentan puertas adentro del ministerio-, no se hablan. El motivo es el pago de guardias médicas y la falta de controles. El gobernador volvió a hablar de control exaustivo del empleo público, pero nadie avanza en la manera en que se implementará. Una consultora externa sería la forma de auditar los miles de certificados médicos.

Pese a la convocatoria del Ejecutivo a los docentes, nuevamente no hubo acuerdo. De todas maneras no hay riesgo de huelgas. La jugada de Weretilneck antes del resceso dejó expuesto al sindicato y desnudó la falta de unidad política. UnTER en Congreso definió que no era suficiente, pero para evitar cualquier respuesta no esperada del gobierno, por las dudas no lo rechazó y mantiene abierta la negociación.

El Congreso de UnTER definió que el aumento es insuficiente, pero no lo rechazó y tampoco lanzó medidas de fuerza.

El gobierno no tiene mucho margen para mejorar la oferta. La propuesta contempla un mínimo de 864.954 pesos para agosto y de 931.107 pesos para septiembre, casi un 17% de incremento en comparación con el inicial de 796.080 pesos de julio. Y ajuste por indice de inflación.

En cuanto a las finanzas de la provincia, la misión es juntar los 45 millones de dólares que necesitan para cumplir con la segunda cuota anual del capital del Plan Castello. La frazada es corta, si se paga no hay dinero para afrontar los gastos ordinarios, por eso el ministro Gabriel Sánchez logró la autorización para pedir un crédito de 20 mil millones de pesos del Banco Patagonia, como hizo en marzo. El decreto 93/24 autoriza a solicitar un crédito de hasta 20 mil millones de pesos para pagar el Plan Castello.

El decreto salió publicado el jueves en el Boletín Oficial y en los considerandos hace referencia a "que los próximos vencimientos de servicios de deuda pública y de Letras de Tesorería, implican un relevante desembolso a las arcas públicas que se suma a los cumplimientos ordinarios derivados de prestaciones de servicios esenciales imposibles de postergar, pagos de haberes salariales y transferencias ordinarias a municipios".

Además de los problemas diarios, Weretilneck tuvo que enfrentar esta semana un nuevo enfrentamiento con la diputada libertaria Lorena Villaverde. Es que el gobernador, junto con su par de Neuquén, Rolando Figueroa, publicaron que Nación había accedido a que las provincias formen parte en el proceso licitatorio para privatizar las presas de la región del Comahue. Sin embago la empresaria lo desmintió a través de las redes sociales.

Villaverde apuntó al gobernador: "Entiendo que no quieran mostrar debilidad en la puja de poder con Nación, pero, según el trabajo articulado que estamos realizando con las autoridades de la Secretaría de Energía, no está contemplada la participación de las provincias en la administración de las empresas hidroeléctricas". Aunque luego roncoció que "se acordó generar una mesa de trabajo durante la transición donde puedan hacer sugerencias".

Todos buscan generar contenidos en las redes. También los radicales, que ante el furor por la actividad petrolera, los diputados Lorena Matzen y Ariel Bernatene presentaron un proyecto de ley para crear la tecnicatura en hidrocarburos, sin tener en cuenta que la Universidad de Río Negro, en Allen (de donde es la legisladora) tiene esa carrera.

Gran avance del Proyecto Calcatreu ?



La Secretaria de @EnergiaRN presentó el proyecto minero Calcatreu al COPEAM, destacando su inicio con una vida útil de 5 años. A pesar de ser de menor escala en comparación con grandes proyectos, Calcatreu impulsará la economía local y… pic.twitter.com/s3yR57gRc7 — Gobierno de Río Negro (@rionegrogob) August 16, 2024

Y en este afán por ganar espacio en la opinión pública, se espera para las próximas semanas un bombardeo mediático del gobierno con el proyecto Calcatreu, la mina de oro a cielo abierto en el paraje Lipetrén Chico (a 90 kilómetros al sur de Jacobacci). que abre una enorme posibilidad de progreso para la Línea Sur,. Pero también surgen las críticas por los 2.500 metros cúbicos de agua por día que se necesitarán, en una región donde no abunda el líquido vital y tampoco las posibilidades económicas. El 30 de este mes se realizará la audiencia pública. El viernes en Cipolletti se aprobó el estudio de impacto ambiental por unanimidad.