La balanza comercial argentina registró un saldo positivo de US$ 906 millones en junio de 2025, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado fue impulsado por un aumento interanual del 10,2% en las exportaciones, que totalizaron US$ 7.275 millones, mientras que las importaciones alcanzaron US$ 6.370 millones, con un incremento del 35,9% respecto a junio de 2024.

En cuanto al acumulado del primer semestre, el superávit fue de US$ 2.788 millones, cifra que representa apenas una cuarta parte de los US$ 10.742 millones obtenidos en el mismo período del año anterior, reflejando una desaceleración significativa en el comercio exterior.

El resultado de junio fue el mejor en los últimos seis meses, principalmente gracias a la destacada actuación del sector de Combustibles y energía, que duplicó el volumen de sus exportaciones con un crecimiento del 110,5%, aunque con una caída del 17,2% en los precios. Este segmento generó ingresos por US$ 1.074 millones.

El gobierno celebra este dato, ya que la producción del yacimiento neuquino de Vaca Muerta está destinada a suplir las pérdidas de divisas provocadas por el retraso cambiario y el aumento de las importaciones. En junio, la balanza energética (exportaciones menos importaciones) mostró un saldo positivo de US$ 740 millones, representando más del 80% del superávit total del mes. En los últimos doce meses, este sector acumuló un saldo neto de US$ 6.735 millones.

Mientras tanto, otros sectores no acompañaron la misma performance. Las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron un 12,9%, impulsadas por la mayor exportación de productos vinculados a piedras y metales preciosos, derivados de la minería. Por otro lado, los productos primarios apenas aumentaron un 2,6% y las manufacturas de origen agropecuario (MOA) descendieron un 0,1%.

En el lado de las importaciones, las cantidades importadas crecieron un 53,2%, aunque el impacto en la balanza se moderó debido a una caída del 11,0% en los precios. Los bienes de consumo representan ahora el 14% del total de las compras externas, aumentando cuatro puntos porcentuales respecto al año pasado. De manera similar, los bienes de capital incrementaron su participación en más de seis puntos, alcanzando el 19,1% del total.

El aumento sostenido de las importaciones se vincula con el marcado retraso cambiario, que también afecta la cuenta corriente y los viajes al exterior. La reciente y pronunciada suba del dólar en las últimas dos semanas podría atenuar esta tendencia en los registros de los próximos meses.

Como consecuencia directa de esta política cambiaria, en junio se observó un déficit de US$ 675 millones con el bloque del Mercosur, principal socio comercial del país, lo que refleja un desequilibrio creciente en esa relación.

Si la tendencia actual continúa, se estima que el superávit comercial para todo 2025 podría ubicarse alrededor de US$ 6.000 millones, muy por debajo de los casi US$ 19.000 millones alcanzados en 2024. Esto implicaría una reducción significativa en la entrada de divisas justo cuando el gobierno necesita recursos para cumplir con sus compromisos internacionales de deuda.