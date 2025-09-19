Una bienvenida a la primavera con ahumados y música en Herradura Hotel & Dustan Restó: lo que tenés que saber

Este domingo 21 de septiembre, la primavera arranca como se debe: con una propuesta que combina naturaleza, gastronomía de autor y buena música en un entorno único. La cita es en Herradura Hotel Suites, donde el reconocido chef internacional Ema Leiva encabeza una celebración especial en Dustan Restó, su espacio gastronómico.

“Queríamos hacer algo distinto para recibir la primavera en un año que viene siendo difícil”, explicó Ema en diálogo con Tardes de Primera desde la Feria Internacional del Libro , donde adelantó todos los detalles del evento: un Texas Barbecue con carnes ahumadas, música en vivo, DJ, ambientación relajada y una propuesta pensada para disfrutar con amigos o en familia.

La propuesta gastronómica promete sorprender. Habrá brisket (tapa de asado cocida durante 12 horas), pollo laqueado con barbacoa y miel, bondiola, vegetales y quesos ahumados, y hasta un chimichurri con mango que eleva los sabores a otro nivel. Para los más golosos, el clásico flan cremoso del hotel cerrará el menú. Todo acompañado por guarniciones como papas fritas especiales, ensaladas frescas y coleslaw.

El evento tiene un valor de $50.000 por persona, con comida y música incluidas, y una barra con bebidas para todos los gustos. Las entradas son anticipadas y con cupos limitados, ya que no habrá venta en puerta.

“Queremos que sea una experiencia cálida y relajada, con mesas, livings, fogoncitos y espacio para bailar. Que la gente coma, disfrute y se sienta como en casa”, señaló Leiva, quien junto al equipo del hotel, entre ellos Maricel Córdoba, Florencia y todo el staff de cocina, viene preparando este encuentro con mucha dedicación.

El evento comienza a las 13:00 horas del domingo, y se extenderá con el ritmo de la música y los sabores ahumados que caracterizan a este chef neuquino.

Las reservas pueden hacerse llamando al 299 6722 140. También se pueden encontrar más detalles en las redes sociales de Herradura Hotel Suites y Dustan Restó, donde ya está publicado el menú completo. Con el entorno natural como escenario, buena música y una cocina que se destaca por su creatividad, la primavera en Herradura promete ser una celebración inolvidable.