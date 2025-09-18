La tarta que rompe todos los moldes: crocante de papas, puerro, jamón y queso

Para muchos hombres y mujeres, cocinar es un arte. La combinación de sabores requiere no solo de conocimiento culinario sino también de un poco de intuición, de audacia y por supuesto de una gran pasión.

Y si no díganme, ¿qué inspiró a quien creó la masa de papas para tartas? ¡Una genialidad !

El relleno también es parte de la creatividad de cada cocinero, puede ser de verduras: espinacas, zapallitos, brócoli, coliflor y siguen las firmas.

O de pollo, atún, carne picada, jamón, hongos, en fin, no hay límites a la hora de cocinar.

La cebolla, el puerro, el ajo y el verdeo son aliados incondicionales de cualquier preparación.

Y ahora manos a la obra, vamos a sorprender con ésta tarta crocante de papas, puerro, jamón y queso.

Ingredientes

10 papas medianas lavadas con su piel

Cantidad necesaria de aceite o manteca derretida

Sal y pimienta a gusto

80 gramos de queso rallado (parmesano, criollo, sardo)

80 gramos queso tipo fontina rallado

150 gramos de jamón cocido cortado en tiritas o cuadrados pequeños

2 puerros

2 huevos

200 cc. de crema de leche

Perejil picado a gusto

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Cocinar las papas al horno con piel, lavadas y pinchadas, unos 30 o 40 minutos, envueltas en papel de aluminio hasta que estén tiernas.

Se retiran del horno y mientras se enfrían, en una tartera alta, colocar papel manteca dejando los bordes salientes.

Pincelar con manteca o aceite, colocar las papas encima y con la ayuda de un vaso aplastarlas y distribuirlas en el molde hasta cubrir todo, base y bordes. Condimentar con sal y pimienta, otra pizquita de aceite o manteca y llevar a horno 180 grados unos 20 minutos, hasta que comience a dorarse y quede crocante. Retirar y reservar.

Ahora rehogar el puerro, cuando esté listo agregar el jamón, los quesos ya rallados, los huevos, salpimentar y por último la crema de leche y el perejil. Unir bien todos los ingredientes y volcar sobre la masa de papas que ya se debe haber enfriado.

Espolvorear con queso rallado y llevar al horno unos 15 o 20 minutos hasta que cuaje y dore.

Retirar y servir caliente pero no demasiado para que puedan apreciarse los diferentes sabores.



