Neuquén recibe al Congreso que conecta real estate, inversión energética e infraestructura

Con la mirada puesta en el crecimiento del sur argentino, el Congreso Patagónico de Inversión y Desarrollo Inmobiliario (COPIP) celebrará su tercera edición los próximos 6 y 7 de noviembre en el Centro de Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén. Durante dos jornadas intensas, desarrolladores, inversores, autoridades y referentes del real estate se darán cita para debatir, conectar e impulsar proyectos estratégicos que marcan el rumbo del desarrollo regional.

Luego de sus exitosas ediciones en San Martín de los Andes y Bariloche, COPIP 2025 se instala en la capital neuquina con una agenda potente, centrada en el intercambio directo entre actores clave del sector, la presentación de proyectos de alto impacto, espacios de networking y paneles a cargo de speakers de renombre nacional. Más allá de su entorno natural privilegiado, la Patagonia se afirma como un polo de desarrollo donde convergen inversión inmobiliaria, energía, infraestructura y turismo. En este contexto, COPIP busca posicionarse como el punto de encuentro que conecta el real estate con la visión estratégica del futuro regional.

Daniela Aiello, fundadora del congreso, lo resume así: "La Patagonia es un territorio de oportunidades estratégicas. COPIP busca ser el espacio donde los líderes del sector pueden proyectar, analizar y conectar desarrollos inmobiliarios con la inversión energética y la planificicación territorial de la región. Es ahí donde se cruzan real estate y visión de futuro."

El congreso contará con figuras clave del ámbito inmobiliario nacional, quienes compartirán su visión sobre el presente y futuro del sector: Lucas Salvatore – Director de Idero, Pablo Arpajou – Gerente General de Safiar SRL, Carlos Spina – Socio de Argencons y Presidente de AEV, Damián Tabakman – Presidente de CEDU, Mali Vázquez – Directora Ejecutiva de CEDU, Beltrán Briones – Director Financiero de Estudio Kohon, Ignacio O´Keefe – Director de Inmobiliario O´Keefe y Martín Boquete – Director General de Toribio Achaval.

El evento también contará con workshops temáticos, rondas de negocios, paneles sectoriales y actividades de networking especialmente diseñadas para potenciar alianzas y fomentar nuevas inversiones en la región.