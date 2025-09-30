Inauguran nueva sede inmobiliaria en el centro de Neuquén con foco en modernización y atención personalizada

La reconocida inmobiliaria local Leo Sfeir y Asociados anunció oficialmente la inauguración de su nueva sede en el corazón de Neuquén Capital. El evento se llevará a cabo el próximo 3 de octubre en su nuevo espacio ubicado en la intersección de Santa Fe y Talero (Santa Fe 509), marcando un importante hito en el proceso de expansión y modernización de la firma.

Con más de 8 años de trayectoria en el mercado inmobiliario regional, LEO SFEIR apuesta por un crecimiento sostenido que acompaña el desarrollo de la provincia. La nueva sede, de dos plantas y con un diseño moderno y funcional, está pensada para mejorar la experiencia del cliente, brindar mayor comodidad y eficiencia operativa, y seguir fortaleciendo su equipo de agentes. “Nuestro lema es claro: "Acá tus sueños encuentran su lugar". Queremos que nuestros clientes se sientan escuchados, asesorados y acompañados en cada paso. Esta nueva sede es una muestra de nuestro compromiso con Neuquén y su gente”, expresó Leandro Sfeir, Director General de la compañía.

Leo Sfeir y Asociados se ha consolidado como una de las empresas inmobiliarias más relevantes de la región, con presencia en Plottier, San Martín de los Andes, Cipolletti y ahora una renovada propuesta en Neuquén Capital. Su diferencial radica en el trato personalizado, la cercanía con el cliente y un profundo conocimiento del mercado local.

Actualmente, la firma cuenta con una cartera activa de más de 1000 propiedades y ofrece servicios de venta, alquiler, tasaciones e inversiones inmobiliarias, con un enfoque profesional y humano.

La apertura de esta nueva sede no solo mejora la infraestructura de la empresa, sino que también representa una señal clara de confianza en el futuro de la provincia y en el potencial del mercado inmobiliario neuquino.