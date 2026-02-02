Dos jóvenes fueron demorados durante un operativo de control vehicular realizado en la vía pública, luego de que personal de Tránsito detectara una maniobra peligrosa y comprobara que el conductor circulaba con alcoholemia positiva. El procedimiento terminó además con el secuestro de droga y diversos elementos vinculados al narcomenudeo.

El hecho ocurrió durante tareas preventivas, cuando los agentes observaron un automóvil que realizó una acción riesgosa para el tránsito. Tras interceptarlo, se procedió a la identificación del conductor, a quien se le practicó un test de alcoholemia que arrojó 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Ante el resultado positivo, se dispuso el secuestro del vehículo y de la licencia de conducir. Durante la inspección de las pertenencias de los ocupantes, los efectivos hallaron envoltorios con una sustancia compatible con cannabis, además de una balanza de precisión, un molinillo, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Frente al hallazgo, se dio intervención a la Justicia y a personal especializado en narcóticos, quienes confirmaron el secuestro de los elementos y avanzaron con las actuaciones correspondientes. Ambos jóvenes fueron demorados y trasladados a la Comisaría 8°, donde quedaron alojados a disposición de la fiscalía interviniente.

El operativo se enmarca en los controles preventivos que se realizan de manera periódica con el objetivo de reducir conductas de riesgo al volante y prevenir delitos vinculados al consumo y comercialización de estupefacientes.