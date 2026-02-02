Un incendio forestal de pequeñas dimensiones fue extinguido este domingo en el sector de Barros Colorados, dentro del área del Parque Nacional Lanín, luego de un operativo que incluyó el despliegue de brigadistas, guardaparques y medios aéreos. El foco se originó por la caída de un rayo y afectó una superficie estimada de 0,25 hectáreas.

El incendio se produjo en la zona R20 de Rucachoroi, a una altitud aproximada de 1.434 metros sobre el nivel del mar, tras el impacto de una descarga eléctrica sobre un ejemplar de lenga. El fuego se propagó de forma superficial, afectando vegetación compuesta por quila, lenga, base de araucaria y ñire, con daños puntuales en material fino y en la base del arbolado.

Durante la jornada, un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego trasladó al personal operativo hasta el sector. En las tareas participaron un guardaparque, un brigadista del ICE – Zona Norte y cinco Protectores del Pehuén, quienes trabajaron de manera coordinada en el combate del fuego.

Las labores incluyeron ataque directo con herramientas manuales, apertura de sectores con motosierras y aplicación de agua durante aproximadamente cuatro horas, con el objetivo de lograr un enfriamiento profundo del terreno y evitar posibles reactivaciones. El foco fue declarado extinguido a las 16:35 del domingo 1 de febrero.

En paralelo, las autoridades reforzaron el monitoreo preventivo tras una denuncia recibida el día anterior por la presunta presencia de humo en el sector de Chachín. Para descartar nuevos focos, se realizó un sobrevuelo de reconocimiento con una aeronave de la Administración de Parques Nacionales equipada con cámara de monitoreo 360°.

El recorrido abarcó amplias zonas del parque, entre ellas Chachín, Quilanlahue, Lago Lolog, Laguna Verde, Paimún, R20 Yeguadas, Quillén, Hui Hui, Barros Colorados y Ñorquinco, además de sectores hacia el este. Durante la inspección aérea se observaron bancos de bruma en valles de altura, que inicialmente podían confundirse con columnas de humo, pero tras el análisis se descartó la existencia de actividad ígnea.

Desde el Comando del Parque Nacional Lanín informaron que continuará el monitoreo permanente debido a la actividad eléctrica registrada en los últimos días y recordaron la importancia de avisar de inmediato ante la detección de humo o fuego.